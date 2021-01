Sintesi selezione di materie prime anno 2020

Il 2020 si afferma un buon anno per l’oro che archivia un +25% di apprezzamento, dopo aver segnato i massimi di tutti i tempi il 7 agosto a 2.078 dollari l’oncia.

Lo surclassa l’argento con un progresso annuale del 48% e un recupero del 128%, più che un raddoppio, dai minimi del 18 marzo.

Anno difficile per il petrolio WTI che addirittura per un contratto future ha segnato ad aprile prezzi ampiamente negativi, il risultato annuale è del -21% pur avendo segnato un recupero del 646% dai minimi del 21 aprile.

Bitcoin superstar che nell’ultimo giorno dell’anno ha segnato un ulteriore record a 29.300 dollari e archivia il 2020 con un progresso da inizio anno del 303%, triplicando il suo prezzo, con un recupero del 625% dai minimi del 13 marzo.

