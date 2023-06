FED in pausa, BCE aumenta i tassi di 0,25%, al 4,00% – Calendario 2023 delle decisioni banche centrali

Articolo con calendario delle decisioni delle banche centrali

Aggiornato il 18 giugno 2023, h. 17.00

La FED ha lasciato i tassi invariati al 5,25%

La BCE ha alzato i tassi di un quarto di punto al 4,00%.

Aggiornato il 11 maggio 2023, h. 17.00

La BOE ha alzato i tassi di un quarto di punto al 4,50%, non ci sono altre modifiche di politica monetaria.

Aggiornato il 04 maggio 2023, h. 15.00

La BCE ha alzato i tassi di un quarto di punto al 3,75%, facendo prevalere la cautela ed evitando un rialzo dello 0,50% che parte del mercato aveva preventivato. Per la banca europea il percorso al rialzo non è terminato e potrebbero seguire 1 o 2 altri rialzi della medesima entità.

Settimana prossima sarà il turno della BOE, inizialmente prevista attendista, ma ora sembra probabile un rialzo dello 0,25% per arrivare al 4,50%.

Aggiornato il 03 maggio 2023, h. 21.00

La FED ha alzato i tassi di un quarto di punto al 5,25%, mossa prevista dai mercati; Jerome Powell ha lasciato aperta la possibilità di un ulteriore rialzo a giugno che al momento non è scontato dal mercato e qualora si concretizzasse potrebbe determinare una discesa delle borse.

La parola ora passa alla BCE il cui rialzo è scontato sebbene permangano incertezze sulla misura 0,25 o 0,50%.

Aggiornato il 28 aprile 2023, h. 11.00

La BOJ ha lasciato invariato i tassi al -0,10%, mantenendo una politica espansiva, ma riproponendosi di rivedere la politica monetaria in 12-18 mesi.

La parola passa alla FED e BCE settimana prossima per le quali si stima un rialzo del 0,25% e 0,50% rispettivamente.

Il grafico sopra mostra le nuove stime dell’evoluzione dei tassi FED BCE e BOE scontati dal mercato.

Aggiornato il 28 marzo 2023, h. 13.00

Il grafico sopra mostra le nuove stime dell’evoluzione dei tassi FED scontati dal mercato, è un segno che la situazione si sta via via normalizzando ed è ovviamente in divenire.

Aggiornato il 24 marzo 2023, h. 12.20

La FED, mercoledì 22, ha alzato i tassi di un quarto di punto al 5,00%, Powell ha lasciato intendere che potrebbe anche essere l’ultimo rialzo anche se al momento il mercato sconta un ulteriore rialzo prima di iniziare a scendere. I mercati attualmente stimano un inizio delle discesa a giugno, ma appare una previsione destinata ad essere rivista nel corso della normalizzazione dello stress bancario.

La BOE ha alzato anch’essa i tassi di un quarto di punto al 4,25% e anche in questo caso si presume che si sia al punto di svolta.

La SNB invece ha alzato i tassi di mezzo punto al 1,50%, non vi sono previsioni al riguardo sulla futura evoluzione.

Aggiornato il 16 marzo 2023, h. 14.45

La BCE ha deciso di alzare di mezzo punto i tassi, come precedentemente annunciato; nella decisione non ha pesato l’attuale turbolenza finanziaria sulle banche.

Aggiornato il 10 febbraio 2023, h. 10.00

A seguito dei forti dati relativi ai Non Farm Payrolls sul mercato del lavoro, riportiamo la stima del picco dei rialzi FED al 5,25%, il che implicherebbe 2 ulteriori rialzi da 0,25% a marzo e maggio.

Aggiornato il 2 febbraio 2023, h. 16.00

Nella riunione di ieri la FED ha alzato i tassi dello 0,25% portandoli al 4,75% e indicando un altro rialzo a marzo della medesima entità, ma lasciando intendere che ve ne potrebbe essere un altro successivamente.

Continuiamo a pensare a uno stop dei rialzi al 5,00%, aspetto al momento anche implicito nel mercato.

Rialzo da 0,50% anche per BOE e BCE; da qui in avanti le due banche centrali dovrebbero divergere nell’atteggiamento.

Probabilmente la BOE dovrebbe attuare altri 2 rialzi da 0,25%, arrivando al 4,50%.

La BCE invece potrebbe continuare con altri 3 rialzi da 0,50% arrivando anche lei al 4,50%. Sul terzo rialzo della BCE siamo cauti e potrebbe non essere così scontato.

Aggiornato il 19 gennaio 2023, h. 10.00

La BOJ nella riunione del 18 gennaio ha lasciato la politica monetaria inalterata con fascia di oscillazione per i Bond Governativi a 0,50%.

Non vi sono variazioni nel tasso che rimane a -0,10%

Cambiano invece le stime per le prossime mosse FED che dovrebbe procedere con altri due rialzi da 0,25% a febbraio e marzo per poi fermarsi.

Il picco quindi è rivisto al ribasso da 5,25% a 5,00%.

Qui sotto il calendario delle riunioni di quest’anno

