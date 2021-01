Sintesi borse azionarie anno 2020

Il 2020 si chiude con un notevole progresso per le borse azionarie statunitensi e un recupero delle borse europee non sufficiente a superare i livelli raggiunti a febbraio.

L’S&P 500, l’indice principale di Wall Street, chiude con un +16% appena al di sotto dei massimi raggiunti nella seduta di fine anno e con un recupero dai minimi del 23 marzo del 72%.

Meglio ancora fa il Nasdaq, l’indice tecnologico americano, che archivia un progresso annuale del 47% con un recupero dai minimi del 23 marzo del 94%, quasi un raddoppio.

Più sottotono l’indice europeo Eurostoxx 50 che chiude l’anno con un arretramento del 5%, malgrado il recupero del 59% dai minimi del 19 marzo.

Discorso simile per Piazza Affari che si ferma a un -6% da inizio anno pur recuperando il 58% dai minimi del 16 marzo.

