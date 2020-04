WEBINAR E CONFERENZE PER MANAGER E RETI DI CONSULENTI

Nell’ultimo mese abbiamo svolto numerosi webinar sia pubblici sia riservati a manager e reti di consulenza.

L’emergenza #Covid19 ha reso questi strumenti di comunicazione a distanza elementi essenziali nell’informazione e formazione di manager aziendali e reti di consulenza.

La Mazziero Research ha maturato in questi anni una solida esperienza nei progetti di formazione in aula e a distanza.

Grazie alla competenza maturata in oltre dieci anni di pubblicazione dell’Osservatorio sui dati economici italiani siamo in grado di tracciare le prospettive dell’economia italiana e internazionale.

Possiamo quindi affiancare la vostra azienda in progetti specifici, brevi incontri di formazione o informazione su numerose tematiche, fra le quali:

Macroeconomia, statistiche economiche e conti pubblici

Evoluzione e prospettive nel settore delle materie prime

Analisi dei mercati finanziari e degli andamenti delle quotazioni

Qualora aveste l’intenzione di organizzare una videoconferenza su questi argomenti, vi consigliamo di prendere contatto al più presto vista la forte richiesta del momento.

PORTA UN ESPERTO DI ECONOMIA NELLA CONVENTION DELLA TUA AZIENDA

Gli analisti della Mazziero Research possono contribuire al successo del tuo evento portando la loro esperienza sull'economia italiana e globale e sui mercati finanziari.

INVESTIRE IN MATERIE PRIME

Tutto, ma proprio tutto quello che occorre sapere per investire in materie prime. La Guida completa frutto dell'esperienza ventennale di Maurizio Mazziero sui mercati delle commodity.

LA CRISI ECONOMICA E IL MACIGNO DEL DEBITO.

Per quale motivo dopo dieci anni di crisi l'Italia stenta a risollevarsi? Ma soprattutto cosa ci attende per il futuro? L'opzione Italexit può essere una soluzione? Le risposte in questo libro

