Venerdì 10 dicembre h. 17.30 OROvilla Talk – Addio 2021, avanti 2022

OROVILLA TALK IL MAGAZINE SU MERCATI, MACROECONOMIA E GEOPOLITICA

Ultima Talk del 2021 dedicato ai mercati. Per iscriverti clicca qui

In questa OROvilla Talk 2021 faremo il punto dei mercati e analizzeremo le prospettive per il 2022. Una fase particolare con inflazione e rendimenti in rialzo e mercati azionari incerti per la variante Omicron. Cosa farà l’ORO nel 2022?

Il programma della Talk

Panoramica sui mercati: azioni, metalli preziosi, petrolio e Bitcoin

Cosa tralasciare e cosa cavalcare nel 2022

Investi con OROvilla

La risposta alle vostre domande

Relatori:

Maurizio Mazziero, Mazziero Research

Oliviero Villa, OroVilla

Oscar Olivari, OroVilla

Per iscriverti clicca qui

