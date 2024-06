24 giugno h. 11.00 Webinar: Taglio dei tassi e debito pubblico: impatti e soluzioni per il trading su governativi con ETN e certificati

Iscriviti subito CLICCA QUI

Cosa faremo: Webinar WEBANK e SOCIETE GENERALE – Evento gratuito – Iscriviti qui: LINK

Che argomento tratteremo: Taglio dei tassi e debito pubblico: impatti e soluzioni per il trading su governativi con ETN e certificati

Perché è importante: Con l’inflazione ormai sotto controllo, in particolare in Eurozona, il 6 giugno la Banca Centrale Europea ha iniziato ad allentare le misure restrittive di politica monetaria con un primo taglio dei tassi.

La traiettoria dei futuri tagli e il tasso terminale saranno tra i principali driver che condizioneranno il mercato obbligazionario, governativi in primis. L’andamento del debito pubblico e la capacità di contenere il deficit sono altri fattori in grado di condizionare questo mercato. Durante questo webinar saranno analizzati alcuni fattori fondamentali che potrebbero influenzare l’andamento dei mercati obbligazionari e valutari nei prossimi mesi e saranno presentate alcune strategie di trading con gli ETN e i certificati a leva fissa legati a bond future e tassi di cambio.

Chi sono i relatori: Maurizio Mazziero (Analista finanziario indipendente ed esperto in materie prime , Mazziero Research), Lorenzo Pirovano (Listed Products Sales – Societe Generale), Nicola Para (Trader indipendente)

Iscriviti subito CLICCA QUI

———————-

LE MAPPE DEL TESORO

Scritto a 4 mani da Paolo Gila e Maurizio Mazziero.

Un libro avvincente per conoscere i futuri dominatori del Mondo che possiedono le materie prime necessarie alle sfide del nostro tempo.

Una lettura che illumina le strategie sottostanti alla corsa globale alle materie prime e aiuta a pensare ai futuri possibili per l’umanità.

È un libro per non specialisti, per un pubblico vasto, scritto con un linguaggio semplice e adatto anche per i ragazzi che studiano con 30 mappe a colori dei luoghi di produzione.

Puoi acquistarlo qui:



Hoepli LINK ==== >> Spedizione GRATIS

Amazon LINK

PORTA UN ESPERTO DI ECONOMIA NELLA CONVENTION DELLA TUA AZIENDA

Gli analisti della Mazziero Research possono contribuire al successo del tuo evento portando la loro esperienza sull’economia italiana e globale e sui mercati finanziari.

Contattaci subito qui