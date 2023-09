Report Agricoltura di Settembre – 70 Pagine di analisi e stime (servizio in abbonamento)





Nell’immagine sopra possiamo vedere il sommario del Report Agricoltura di settembre

Il Report Agricoltura è ricco di grafici e analisi aggiornate su un’ampia serie di agricoli con grafici di domanda e offerta mondiale, statunitense ed europea.

Nell’ultimo Report Agricoltura vi sono 70 pagine di analisi sulle coltivazioni di mais, grano, grano duro, soia, colza e girasoli.

Il Report Agricoltura è un servizio che la Mazziero Research riserva dal 2013 alle aziende della filiera agroalimentare: coltivatori, aziende molitorie, mangimifici, pastifici e aziende di prodotti da forno.

Riportiamo di seguito l’editoriale:

In altre stagioni, in questo periodo dell’anno i giochi erano fatti: si aveva una buona idea della dimensione dei raccolti e delle necessità che ciascuno stato avrebbe avuto.

Ora non è più così, per due ordini di motivi: la siccità sta continuando a determinare revisioni al ribasso delle quantità disponibili e per lo stesso motivo in Australia il raccolto non si avvia con buone prospettive. Inoltre, il ritiro della Russia dall’accordo per le esportazioni ucraine ha posto numerose criticità per i cereali e i semi oleosi provenienti dal Mar Nero.

Ne consegue che ci troviamo di fronte a uno scenario con numerose incognite, che al momento non sembrano afferire i prezzi, ma che potrebbero presto e in modo improvviso determinare delle forti oscillazioni nelle quotazioni.

È importante osservare che sia grano sia mais si trovano di fronte a importanti supporti di prezzo, la cui violazione farebbe accelerare la spinta ribassista, ma la cui tenuta darebbe luogo a considerevoli rimbalzi.

Da tenere sempre sotto osservazione la condizione del grano duro, che potrebbe aver terminato la fase di ripiegamento dopo aver lambito i massimi dell’anno appena prima della pausa del mese di agosto. Nelle pagine interne abbiamo svolto un’ampia analisi.

Situazione interlocutoria per la soia con la farina ormai giunta a livelli cruciali di supporto; la tenuta o la violazione determinerà la futura evoluzione dei prezzi.

Concludiamo con la colza, i cui prezzi non stanno muovendosi in linea con i dati di domanda e offerta. In questi casi o la domanda e offerta sarà destinata a presentare disponibilità più abbondanti o il prezzo, ora in ripiegamento, dovrà tornare a spingere verso l’alto.

Buona lettura

Maurizio Mazziero

—

Il Report Agricoltura esce mensilmente in abbonamento per le aziende della filiera agroalimentare abbonate; il documento di oltre 60 pagine fornisce un’ampia gamma di analisi e previsioni sull’andamento delle materie prime agricole (mais, grano e soia) con previsioni (forecasts) sulle evoluzioni future; sono presenti inoltre le indicazioni generiche sulle strategie di copertura da adottare.

Il Report NON è rivolto a coloro che svolgono esclusivamente trading a livello amatoriale sui mercati finanziari.

Nel richiedere la copia di valutazione (cliccando nel bottone verde sopra) è indispensabile indicare:

Nome dell’azienda richiedente Indirizzo della sede (via, numero civico e città) Telefono e nome persona di riferimento

ATTENZIONE: qualora siano mancanti questi dettagli il Report non sarà inviato.

Nota: i dettagli resteranno riservati, nessuna chiamata verrà fatta, servono esclusivamente a conferma dell’identità di operatore del settore agroalimentare.

LA NUOVISSIMA 2A EDIZIONE DEL BEST SELLER INVESTIRE IN MATERIE PRIME

E’ uscito il nuovo libro di Maurizio Mazziero, si tratta della 2a edizione dell’Investire in materie prime del 2017 completamente ampliata e aggiornata alle dinamiche della pandemia Covid-19, crisi della catena delle forniture e conflitto russo-ucraino.

Oltre 100 pagine in più con molte sezioni ampliate (es. COT e gas naturale) e altre completamente nuove come Uranio, Idrogeno, contratti su acqua e meteo; aggiornati i link alle fonti informative.

Alcuni numeri di questa edizione:

14 Capitoli

456 Pagine

281 Figure

102 Tabelle

32 Link a Fonti Informative

Tabelle di conversione delle unità di misura

Indice analitico degli argomenti

ORDINALO SUBITO CLICCA QUI PER ORDINARE SU AMAZON

CLICCA QUI SE LO VUOI ORDINARE DALL’EDITORE HOEPLI

Ricorda: per non sbagliare e prendere il vecchio, controllare la copertina deve essere come quella della figura (ISBN 978-8836013869)

PORTA UN ESPERTO DI ECONOMIA NELLA CONVENTION DELLA TUA AZIENDA

Gli analisti della Mazziero Research possono contribuire al successo del tuo evento portando la loro esperienza sull’economia italiana e globale e sui mercati finanziari.

Contattaci subito qui