Maurizio Mazziero tra gli esperti del Megatrend Forum – Iscrizioni aperte

Maurizio Mazziero parteciperà al Megatrend Forum, organizzato da Advisor che si svolgerà a Milano mercoledì 20 ottobre 2021.

L’evento è il primo Forum interamente dedicato al fenomeno Megatrend: potenti forze di cambiamento sociale, demografico, ambientale e tecnologico, in grado di produrre significative trasformazioni nel lungo termine.

L’evento (clicca QUI per iscriverti) sarà accreditato per 8 ore ai fini del mantenimento delle certificazioni EIP, EFA ed EFP.

Maurizio Mazziero presenterà una relazione dal titolo:

Italia oltre la pandemia: fatti e tendenze dei conti italiani

Gimcana tra debito e crescita alla scoperta dei megatrend tricolori

