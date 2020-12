Fitch conferma l’Italia a BBB- con outlook stabile

Nell’ultima valutazione dell’anno sull’Italia da parte delle agenzie di rating, Fitch ha confermato il nostro Paese al livello BBB- con outlook stabile.

Un giudizio, in qualche modo, in sintonia con le altre case di rating, sebbene il livello del merito di credito sia appena al di sopra di quella soglia che separa i bond investment grade e speculative grade, i cosiddetti Junk Bond o obbligazioni spazzatura.

La valutazione ricalca la riscoperta benevolenza delle case di rating nei confronti dell’Italia, un merito non nostro ma delle ingenti risorse a noi destinate dagli stimoli europei accompagnate da un’instancabile azione di acquisto dei titoli governativi da parte della BCE, che ormai ha assorbito oltre il 20% del circolante.

Nelle motivazioni di Fitch si ricorda che l’Italia possiede un’economia ampia e diversificata e viene fatto riferimento al forte rimbalzo del PIL nel 3° trimestre (15,9%), dopo le contrazioni del 5,5% e del 13,0% rispettivamente nel 1° trim.20 e nel 2° trim.20.

Sempre secondo Fitch l”economia inizierà a riprendersi il prossimo anno, sulla base del presupposto che le misure di blocco saranno gradualmente revocate e un programma di vaccinazione inizierà nel 1° trim.21, ma i dati sulla crescita del PIL annuale saranno ancora fortemente influenzati dagli effetti di base. Nel 2022 lo stimolo agli investimenti dei fondi Next Generation EU (NGEU) fornirà il principale supporto alla crescita economica.

