Cassa integrazione: il canarino nella miniera del mondo del lavoro – 37° Osservatorio conti italiani

Meno 0,1%, questa la nostra stima preliminare per il PIL di quest’anno, un risultato preoccupante che speriamo di migliorare nel corso dei mesi, ma che si porta la pesante eredità dei dati del 2019, in particolare di quel meno 0,3% nel 4° trimestre 2019 che speriamo ardentemente verrà corretto al rialzo nella lettura definitiva dell’Istat.

La cassa integrazione funge da canarino nella miniera nel segnalare situazioni fortemente critiche nel mondo del lavoro, che contrastano con una disoccupazione abbastanza stabile appena sotto il 10%.

Positivo invece il dato finale del debito di fine 2019, che con una riduzione di 35 miliardi nel mese dicembre, ha portato il valore a 2.409 miliardi. Una soddisfazione effimera, dato che già a partire dal mese di gennaio tornerà ad aumentare, avvicinandosi secondo le nostre stime ai 2.450 miliardi.

L’insieme delle condizioni economiche, inserite in uno scenario internazionale incerto, rende il nostro Paese ancora più fragile, con la necessità già ora di porre mano a misure correttive per ristabilire una traiettoria tracciata soltanto due mesi fa con la Legge di Stabilità.

Presto dovranno ricominciare i colloqui con la Commissione Europea e la precarietà dei conti pubblici diventerà a tutti evidente.

Sommario delle stime Mazziero Research

Debito Pubblico

La stima a gennaio 2020

2.449 miliardi (forte aumento)

Intervallo confidenza al 95%: 2.443 – 2.455 miliardi

Dato ufficiale verrà pubblicato il: 16 marzo 2020

La stima a giugno 2020

Compreso tra 2.465 e 2.487 miliardi

Intervallo confidenza al 95%

Dato ufficiale verrà pubblicato il: 14 agosto 2020

Spesa per Interessi

Stima Mazziero Research spesa lorda a fine 2020: 68,1 miliardi.

Stima Mazziero Research spesa lorda a gennaio: 1,3 miliardi.

Spesa per interessi lorda a fine 2019: 67,4 miliardi.

Stima Mazziero Research spesa netta a fine 2019: 58,6 miliardi.

Nota esplicativa: Per spesa per interessi lorda si intende l’esborso per interessi come risultante dal conto di cassa della Ragioneria Generale; per spesa per interessi netta si intende il conguaglio tra interessi attivi e passivi e riportato nelle statistiche ufficiali dell’Istat.

Variazione PIL

Stima PIL 1° trimestre 2020: +0,1%

Stima PIL 2020: -0,1%

La stima è formulata in base a una serie di fattori, verrà rivista periodicamente e pubblicata sul sito Mazziero Research.

In questo numero:

Barometro dell’economia italiana.

Fitch mantiene l’outlook negativo per l’Italia.

Debito in forte calo e ben oltre le aspettative, ma è solo temporaneo.

Stima evoluzione debito pubblico sino a giugno 2020.

La legge di bilancio 2020 in pillole (aspetti positivi, incerti e negativi).

Calano le entrate e aumentano le uscite, comme d’habitude.

Marzo 2020: un muro di 52 miliardi di titoli in scadenza.

Stima Spesa per interessi: quanto abbiamo speso nel 2019 e la stima 2020.

Il QE2 della BCE.

PIL: come è andata nel 2019?

Che ne sarà di noi nel 2020?

Produzione industriale a dicembre disastrosa.

Il cambio di passo è una priorità indifferibile.

Cassa integrazione: il canarino nella miniera.

Disoccupazione in Europa: Francia e Germania al palo, continua il calo in Spagna.

Inflazione in lieve recupero, ma con prospettive in calo.

Il commento di Andrew Lawford: Le distorsioni dei tassi bassi.

Note economiche di Gabriele Serafini: La misurazione sbagliata della produttività. Definizioni e conseguenze .

I numeri di questo Osservatorio:

50 Pagine

di cui 15 Pagine di approfondimento monografico

18 Grafici

17 Tabelle

7 Riquadri di approfondimento

E’ possibile scaricare il 37° Osservatorio sui dati economici italiani al link:

Italia: economia a fine 2019 – attendere il caricamento

