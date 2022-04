BANCHE CENTRALI – OROVILLA SPRITZ Live social martedì 3 maggio alle h.18.00

in Blog

by Maurizio

08:17h

BANCHE CENTRALI

Le banche centrali si trovano ormai dietro l’angolo, inseguendo un’inflazione che prima hanno definito temporanea e poi hanno dovuto riconoscere come duratura.

La FED traccia il sentiero di un percorso restrittivo che le altre banche, volenti o nolenti, dovranno seguire anche a scapito di aggravare il rallentamento economico che, soprattutto in Italia, potrebbe sfociare in una recessione.

Sullo sfondo il conflitto Russia-Ucraina che potrebbe rendere ancor più difficile la comprensione di un puzzle dalle mille sfaccettature.

Forse i mercati l’hanno capito e accentuano i ribassi, mentre l’ORO potrebbe essere sulla rampa di lancio.

Appuntamento con Maurizio Mazziero nell’OROvilla Spritz di martedì 3 maggio diretta social alle 18.00.

Non mancate.