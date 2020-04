WEBINAR venerdì 10 aprile h. 17.30 – OROVILLA Talks: Una Pasqua confinata in casa

Secondo appuntamento con i Webinar OROVILLA Talks:

Una Pasqua confinata in casa.

Argomenti:

Mercati: ancora bufera o il peggio è passato

Come stanno reagendo le economie

MES, Eurobond/coronabond pregi e difetti

Quali sviluppi per l’Italia? faremo il punto sulle misure in atto, possibile durata dell’isolamento (lockdown) e impatti su debito ed economia

Ma prima di finire ci faremo anche gli auguri di Buona Pasqua confinata in casa

Relatori:

Maurizio Mazziero, Mazziero Research

Graziella Gagliardi, OroVilla

