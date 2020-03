Webinar – Covid 19 e l’impatto sull’economia: quali scenari?

Giovedì 19 marzo alle 17.30, Webinar in diretta

Partecipano

Giovanni Cuniberti e Maurizio Mazziero conduce Luca Giusti.

Per iscriversi cliccare qui

PORTA UN ESPERTO DI ECONOMIA NELLA CONVENTION DELLA TUA AZIENDA

Gli analisti della Mazziero Research possono contribuire al successo del tuo evento portando la loro esperienza sull’economia italiana e globale e sui mercati finanziari.

Contattaci subito qui

LA CRISI ECONOMICA E IL MACIGNO DEL DEBITO.

Per quale motivo dopo dieci anni di crisi l’Italia stenta a risollevarsi? Ma soprattutto cosa ci attende per il futuro? L’opzione Italexit può essere una soluzione? Le risposte in questo libro

COMPRALO SUBITO cliccando sulla copertina o QUI.