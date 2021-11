Video Webinar: Oro fisico da investimento: un’opportunità “senza rischi”

E’ disponibile la registrazione del Webinar sulle opportunità di investimento in oro fisico, organizzato da Financial Delivery in collaborazione con OROvilla, a cui Maurizio Mazziero ha partecipato con una propria relazione in qualità di esperto.

Per guardare il video cliccare sull’immagine qui sotto.

Segui anche il canale YouTube di OROvilla qui dove puoi trovare tutte le Talk del venerdì e scarica il mensile ORONews qui

