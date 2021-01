VENERDÌ 15 GENNAIO H. 17.30 OROvilla TALK – 2021: Partiamo con il piede giusto

OROVILLA Talk il Magazine di Macroeconomia, geopolitica e mercati

Primo OROVILLA TALK 2021 con Maurizio Mazziero, Oscar Olivari e Graziella Gagliardi. Scacciamo il 2020 “annus horribilis” e iniziamo il 2021 cercando di non fare errori.

Tanti argomenti in scaletta, registrati e partecipa gratuitamente al Talk di venerdì 15 gennaio. 100 posti disponibili! Link per la registrazione L’accesso gratuito è riservato a solo 100 partecipanti.

Gli argomenti del 1° appuntamento gratuito del 2021

2021: Partiamo con il piede giusto Una quarantina di anni fa ero militare a Macerata; ancora risuona nella mia mente la voce del caporale istruttore durante le parate: “Partite con il piede giusto altrimenti quando dovrete segnare il passo sarete in difficoltà” Panorama dei Mercati

L’ORO in diverse valute

Cosa fa il Bitcoin?

I cani del Dow, di cosa si tratta?

USA: i Democratici fanno l’en plein

Iran: Hormuz e nucleare

I Paesi Arabi tolgono le sanzioni al Qatar

Arabia Saudita fa un regalo all’OPEC+

Accordo UE-Cina e tensioni a Hong Kong

Cina contro Alibaba e Jack Ma

Relatori:

Maurizio Mazziero, Mazziero Research

Graziella Gagliardi, OroVilla

Oscar Olivari, OroVilla

