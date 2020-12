VENERDÌ 11 DICEMBRE H. 17.30 OROvilla TALK – Mercati a fine anno e prospettive 2021

OROVILLA Talk il Magazine di Macroeconomia, geopolitica e mercati

Sedicesimo OROVILLA TALK con Maurizio Mazziero, Oscar Olivari e Graziella Gagliardi. L’inquietudine della realtà. Come è andato questo 2020 e quali sono le prospettive per il 2021? ORO, argento, platino e palladio. Un focus speciale sui metalli preziosi per poi passare al Bitcoin. MES si o MES no? Il solito pasticcio italiano. E poi Brexit e Geopolitica. Un webinar ricco di argomenti in prospettiva di un nuovo anno speriamo migliore di quello attuale.

Partecipando anche tu al nostro webinar gratuito. Registrati al Talk di venerdì 11 dicembre! L’accesso gratuito è riservato a solo 100 partecipanti.

Gli argomenti del 16° appuntamento gratuito

Mercati a fine anno e prospettive 2021

Il Talk quindicinale su Mercati, Macroeconomia e Geopolitica Analisi dei mercati: come è andato il 2020

Le prospettive per il 2021

Speciale metalli preziosi: ORO, argento, platino e palladio

Analisi Bitcoin

Countdown per la Brexit

La riforma del MES

News macroeconomiche e geopolitiche

Le risposte alle vostre domande

Relatori:

Maurizio Mazziero, Mazziero Research

Graziella Gagliardi, OroVilla

Oscar Olivari, OroVilla

