Paolo Gila e Maurizio Mazziero a BOOKCITY – 14 e 15 novembre h. 18.00. Scopri dove potrai incontrarli

Prossime presentazioni

Bookcity 14 novembre h. 18 organizzato da Confcommercio, Palazzo Castiglioni C.so Venezia 47 Milano

Materie prime e intelligenza artificiale: le nuove sfide

Dall’intelligenza artificiale al valore fondamentale delle materie prime, dai cambiamenti culturali all’influenza dei media e delle istituzioni. In compagnia del giornalista e scrittore Paolo Gila il pubblico verrà guidato in un viaggio tra le tematiche più scottanti del momento per analizzare le dinamiche che regolano la corsa alle risorse planetarie e per chiarire i nuovi meccanismi decisionali che mirano a creare consenso e controllo. Una lettura strategica del nostro mondo e delle principali rivoluzioni geopolitiche degli ultimi anni.

Bookcity 15 novembre h. 18 organizzato da Coldiretti, Mercato di Campagna Amica via Friuli 10 Milano

La Geopolitica si racconta

“Le mappe del tesoro” trasporterà i partecipanti in un viaggio avvincente al cuore delle dinamiche globali che definiscono il valore fondamentale delle materie prime per l’economia e la geopolitica. Scopriremo cosa accade quando le superpotenze mondiali si scontrano per il controllo delle risorse vitali. L’influenza crescente di Russia e Cina in Africa che sfidano apertamente decenni di legami occidentali…questo solo uno dei temi che verranno raccontati in questo libro e spiegati dagli autori. “Le mappe del tesoro” è un testo che illumina le strategie sottostanti alla corsa globale alle materie prime e aiuta a pensare ai futuri possibili per l’umanità.

La settimana successiva

Università Bicocca 20 novembre h. 18.00 Biblioteca di Ateneo – Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126, Milano

Il viaggio delle materie prime e la sfida dei prossimi anni, Come sfamare 10 miliardi di persone?