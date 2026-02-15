Le interviste di Aga: Come la geopolitica condiziona le borse Analisi delle materie prime

Come la geopolitica condiziona le borse Analisi delle materie prime

C’è molta volatilità sui metalli preziosi: in questo video analizziamo insieme a Maurizio Mazziero cosa sta succedendo e quali scenari si stanno aprendo. Parliamo poi di terre rare, del loro peso geopolitico (anche nel caso Groenlandia) e chiudiamo con una domanda cruciale per i mercati: il debito USA è davvero una bomba a orologeria?

Segui l’intervista di Aga Barberini con Maurizio Mazziero

Sommario degli argomenti dell’intervista

00:00:00 intro

00:02:59 Gold

00:10:41 Silver

00:14:40 Platino e Palladio

00:17:25 c’è qualche materia prima che ti piace?

00:19:47 perchè Trump vuole la Groenlandia?

00:24:47 come investire in Terre Rare

00:28:53 debito USA scenari e pericoli

Acquista il libro citato nel video:

Libri di Maurizio Mazziero:

Geopolitica delle Terre Rare

———————

GEOPOLITICA DELLE TERRE RARE

Scritto a 4 mani da Paolo Gila e Maurizio Mazziero.

Che gli Stati Uniti siano interessati alla Groenlandia, ormai, è risaputo. Ma quali sono le società americane pronte a sbarcare tra i ghiacci artici per estrarre Terre Rare e chissà cos’altro? E chi sono i principali soci di queste imprese minerarie che stanno lavorando sotto traccia e che motivano Trump a compiere scelte ardite? Ma guarda, tra gli azionisti dei gruppi interessati ai metalli del futuro ci sono anche coloro che hanno fondato e che guidano le Big Tech a stelle e strisce! Perchè?

Scoprilo in questo libro indirizzato a un pubblico vasto, scritto con un linguaggio semplice. Seconda parte interamente dedicata all’investimento in Terre Rare e materie prime critiche e strategiche, completa di una guida ai termini finanziari di 20 pagine.

Arricchito da grafici, tabelle e da una mappa a colori, nella copertina interna, che localizza le riserve di terre rare, il libro unisce geopolitica, economia e finanza, offrendo uno strumento prezioso per orientarsi in una partita che deciderà ricchezza, sicurezza energetica e potere nei decenni futuri.

———————-

LE MAPPE DEL TESORO

Scritto a 4 mani da Paolo Gila e Maurizio Mazziero.

Un libro avvincente per conoscere i futuri dominatori del Mondo che possiedono le materie prime necessarie alle sfide del nostro tempo.

Una lettura che illumina le strategie sottostanti alla corsa globale alle materie prime e aiuta a pensare ai futuri possibili per l’umanità.

È un libro per non specialisti, per un pubblico vasto, scritto con un linguaggio semplice e adatto anche per i ragazzi che studiano con 30 mappe a colori dei luoghi di produzione.

