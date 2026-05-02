SIAT COMMODITIES & MACRO FORUM – 15 Maggio h. 18.00-20.00 Diretta Streaming

tra tensioni geopolitiche e nuovi equilibri commerciali internazionali, le materie prime sono tornate al centro della scena macro globale, influenzando oggi più che mai la congiuntura economica. In questo contesto, le principali banche centrali sono chiamate a decisioni cruciali che definiranno il quadro economico del 2026. Ne parleremo nel prossimo SIAT Commodities & Macro Forum, con l’obiettivo di delineare scenari futuri e anticipare le dinamiche dei mercati. Scaletta e relatori Guido Gennaccari, CSTA, Socio Professional SIAT

Inflazione e occupazione: quadro attuale USA, Europa, Italia e impatto sul mercato valutario

Lettura aggiornata dei dati macro globali e delle divergenze tra economie, con riflessi su valute e politiche monetarie. Maurizio Mazziero, CSTA, Socio Onorario SIAT

Materie prime: analisi, rischi e opportunità

Il punto operativo sulle commodities: dinamiche di prezzo, driver fondamentali e implicazioni per investitori e mercati. Francesco Caruso, CSTA, MFTA, Membro del Comitato dei Probiviri SIAT

I trigger di rischio macro e le politiche anticicliche delle banche centrali: effetti e rischi di coda

Analisi dei principali fattori di instabilità macro e del ruolo delle banche centrali nel contenerli, con focus sui rischi estremi e sugli scenari meno probabili ma più impattanti. Introduce e modera Aga Barberini

Vice Presidente SIAT Tavola rotonda finale Rischio stagflazione e conseguenze in stile anni ’70: quanto è probabile? ORARIO: 18.00 – 20.00

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GEOPOLITICA DELLE TERRE RARE

Scritto a 4 mani da Paolo Gila e Maurizio Mazziero.

Che gli Stati Uniti siano interessati alla Groenlandia, ormai, è risaputo. Ma quali sono le società americane pronte a sbarcare tra i ghiacci artici per estrarre Terre Rare e chissà cos’altro? E chi sono i principali soci di queste imprese minerarie che stanno lavorando sotto traccia e che motivano Trump a compiere scelte ardite? Ma guarda, tra gli azionisti dei gruppi interessati ai metalli del futuro ci sono anche coloro che hanno fondato e che guidano le Big Tech a stelle e strisce! Perchè?

Scoprilo in questo libro indirizzato a un pubblico vasto, scritto con un linguaggio semplice. Seconda parte interamente dedicata all’investimento in Terre Rare e materie prime critiche e strategiche, completa di una guida ai termini finanziari di 20 pagine.

Arricchito da grafici, tabelle e da una mappa a colori, nella copertina interna, che localizza le riserve di terre rare, il libro unisce geopolitica, economia e finanza, offrendo uno strumento prezioso per orientarsi in una partita che deciderà ricchezza, sicurezza energetica e potere nei decenni futuri.

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LE MAPPE DEL TESORO

Scritto a 4 mani da Paolo Gila e Maurizio Mazziero.

Un libro avvincente per conoscere i futuri dominatori del Mondo che possiedono le materie prime necessarie alle sfide del nostro tempo.

Una lettura che illumina le strategie sottostanti alla corsa globale alle materie prime e aiuta a pensare ai futuri possibili per l’umanità.

È un libro per non specialisti, per un pubblico vasto, scritto con un linguaggio semplice e adatto anche per i ragazzi che studiano con 30 mappe a colori dei luoghi di produzione.

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