Due leve, una partita sola. – Articolo di Giacomo Prandelli

Il blocco di Hormuz, il petrolio iraniano e il tungsteno cinese: perché il summit Xi–Trump è molto più di un incontro commerciale

Articolo di Giacomo Prandelli

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Introduzione di Maurizio Mazziero

In questo articolo Giacomo Prandelli parla delle due armi in mano a Trump e Xi Jinping.

Da un lato gli Stati Uniti giocano a isolare l’approvvigionamento di petrolio alla Cina.

Dall’altro la Cina blocca, riduce, contingenta l’approvvigionamento di materie prime critiche.

Leggi cosa sta avvenendo nel mercato del Tungsteno.

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Cari lettori,

Tre cose che non si erano mai sovrapposte prima sono successe nello stesso momento: un blocco navale americano allo Stretto di Hormuz, una guerra attiva con l’Iran e un summit Xi–Trump in arrivo il mese prossimo. Il mercato del petrolio non aveva mai passato una prova del genere — uno stesso stretto che blocca il greggio iraniano e il petrolio del Golfo che la Cina compra ogni giorno.

L’Iran non è il Venezuela. È quattro volte più grande come problema, e tutto il suo petrolio passa per un unico corridoio che serve anche tutti gli altri produttori del Golfo da cui dipende Pechino.

La Cina compra circa il 90% del petrolio che l’Iran riesce a esportare. Washington controlla l’acqua attraverso cui quel petrolio deve passare. La Cina, in risposta, controlla i metalli con cui l’Occidente costruisce le armi. È questo il tavolo su cui si siederanno Xi e Trump.

Un summit che non può ignorare la guerra

Quando i due presidenti si siedono al tavolo questa primavera, l’agenda ufficiale parlerà di commercio. Quello di cui si parlerà davvero sarà il petrolio.

Le forze americane hanno messo in piedi un blocco navale a Hormuz per rispondere ai tentativi iraniani di chiudere le rotte ai trasportatori. Trump lo ha descritto pubblicamente come necessario per portare Teheran a trattare di nuovo. Nel frattempo, le petroliere legate a compratori cinesi hanno iniziato a testare il cordone — ogni passaggio di nave è diventato un caso diplomatico.

Il Tesoro americano ha concesso una deroga temporanea su alcuni carichi iraniani già caricati, cercando di allentare la pressione sui mercati globali senza dare a Teheran un sollievo finanziario vero. Entrambi i presidenti arrivano all’incontro sapendo che la pressione va in entrambe le direzioni.

L’Iran non è il Venezuela

Per dieci anni il Venezuela è stato l’esempio di uno shock petrolifero che i mercati hanno assorbito senza troppi danni. La produzione è crollata da circa 3 milioni di barili al giorno al picco a meno di 900.000. I mercati l’hanno retto perché il volume era gestibile — circa l’1% della domanda mondiale — e l’OPEC+ ha compensato il calo senza fatica.

L’Iran è un’altra storia. Produce circa 3,3 milioni di barili al giorno di grezzo, più 1,3 milioni di condensate e altri liquidi: totale vicino a 4,6 milioni di barili al giorno. Con una domanda globale intorno ai 104 milioni, l’Iran vale circa il 4,5% dell’offerta mondiale — quattro volte il problema Venezuela nel momento peggiore.

Un blocco prolungato alle esportazioni iraniane attraverso Hormuz non sarebbe una difficoltà da gestire. Sarebbe il più grande shock d’offerta petrolifera degli ultimi decenni — e colpirebbe direttamente il paese che compra quasi tutti quei barili.

Come la Cina è diventata l’unico cliente dell’Iran

Le sanzioni hanno piano piano spinto tutto il petrolio iraniano verso un’unica uscita: la Cina. Tutte le analisi indipendenti — e i dati del governo americano lo confermano — stimano che circa il 90% delle esportazioni di petrolio iraniane arrivino ai raffinatori cinesi. Decine di miliardi di dollari l’anno che tengono in piedi il bilancio di Teheran e finanziano le sue spese militari.

Quello che una volta era una rete dispersa di escamotage per aggirare le sanzioni — navi con bandiere false, documenti alterati, compratori in mezzo mondo — è diventata una dipendenza energetica diretta tra due soli paesi. L’Iran dipende quasi completamente da un unico cliente. La Cina, dal suo lato, conta sui barili iraniani per circa il 12% delle sue importazioni totali di greggio.

Hormuz è al centro di entrambe le dipendenze. Venti milioni di barili al giorno di petrolio mondiale passano per quello stretto — compreso quello saudita, iracheno, emiratino, kuwaitiano e iraniano che ogni giorno raggiunge le raffinerie cinesi. Un blocco navale americano a Hormuz taglia in una sola mossa sia i ricavi di Teheran sia un’arteria centrale dell’energia cinese.

Il problema strutturale della Cina con il petrolio

A differenza degli Stati Uniti, che con il boom dello shale producono più di quanto importano, la Cina dipende strutturalmente dalle importazioni di petrolio e continuerà a farlo. Nel 2024 ha importato in media circa 11,1 milioni di barili al giorno — più di un quinto di tutto il commercio marittimo di greggio mondiale. Il Golfo e l’Iran insieme coprono oltre la metà di queste importazioni; la Russia circa il 20%.

Washington aveva già seguito questa logica con il Venezuela. Il segretario di Stato Rubio ha descritto esplicitamente il Venezuela come la “base petrolifera” cinese nel cortile americano: Pechino riceveva quei barili a prezzi scontatissimi, spesso senza soldi veri ma come rimborso di debiti. La logica era chiara: togliere a Pechino accesso al petrolio scontato ovunque si trovi. Il fronte iraniano applica la stessa logica a un problema quattro volte più grande, concentrato in un unico passaggio che la Cina non può aggirare.

La risposta della Cina: il tungsteno

Mentre la Cina è vulnerabile sulle importazioni di petrolio, tiene in mano qualcosa che l’Occidente e il settore della difesa non possono fare a meno: i metalli critici. E da nessuna parte questo controllo è più concentrato che sul tungsteno.

La Cina controlla circa il 50% delle riserve mondiali conosciute e circa l’80% della produzione annua — circa 67.000 tonnellate su 80.000 totali. Ma la vera leva è la lavorazione: Pechino concentra oltre l’80% della capacità mondiale per trasformare il minerale grezzo in prodotti finiti usati nell’industria della difesa, nei componenti per semiconduttori e negli utensili industriali ad alta resistenza. Le alternative occidentali quasi non esistono: le miniere nordamericane ed europee hanno chiuso decenni fa, soffocate dai prezzi bassi cinesi.

La Cina chiude il rubinetto — ma in modo selettivo

Da febbraio 2025 la Cina ha smesso di fare il controllo passivo e ha cominciato ad agire. Il Ministero del Commercio ha bloccato le esportazioni su 41 categorie di prodotti al tungsteno. Nel 2025 le esportazioni totali sono calate del 40%. Nel 2026 le nuove regole hanno limitato ulteriormente gli invii, ammettendo solo esportatori approvati e dentro quote storiche rigide.

Il risultato nei dazi doganali è stato immediato: le esportazioni di prodotti lavorati al tungsteno verso gli USA sono crollate del 94,8%; il Vietnam ha perso il 90,4%. Il Regno Unito — un paese che non usa quasi tungsteno — ha visto le sue importazioni dalla Cina crescere del 172,6%, il che suggerisce che qualcuno stia comprando e rimandando altrove attraverso intermediari.

Giappone e Corea del Sud insieme ora coprono quasi metà di tutte le esportazioni cinesi di tungsteno — accesso preferenziale che Pechino ha usato in altri casi per premiare chi gli sta vicino e punire chi non gli piace. Non è un caso. È una scelta precisa.

Gli USA tengono l’acqua. La Cina tiene il metallo. Il summit Xi–Trump non è una discussione su dazi e quote — è la prima vera trattativa sulla struttura fisica del potere globale: chi controlla le materie prime, le rotte e i passaggi obbligati su cui gira l’economia mondiale.

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