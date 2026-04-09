Maurizio Mazziero alla Conferenza di apertura del Salone della Gioielleria Open il Tarì a Marcianise (CE) – 18 aprile 2026 h. 11.00

La Manifestazione prenderà il via sabato, 18 aprile alle 11 con un importante dibattito dal titolo “Oro strategico: valore, stabilità e competitività nel mondo che cambia”. Stakeholders ed esperti del settore si confronteranno su un’analisi dello scenario geopolitico mondiale, che pone l’oro al centro delle speculazioni strategiche e finanziarie, con un approfondimento sulle politiche industriali del settore orafo e sulle strategie di promozione delle filiere di eccellenza sui mercati internazionali.

Intervengono: Mario Lettieri, già sottosegretario all’Economia e Finanze ed editorialista esperto di temi di finanza internazionale e monetaria, M.Cristina Squarcialupi, Presidente Confindustria Federorafi, Maurizio Mazziero, analista economico, Maurizio Forte, direttore centrale per i settori dell’export ICE, Roberto Luongo, consigliere del Ministro del Made in Italy, Gennaro Sangiuliano, consigliere Regione Campania, Stefano Andreis, presidente Federpreziosi Confcommercio, Vincenzo Giannotti, Presidente Centro orafo il Tarì e Distretto orafo campano. Modera Gianluca Semprini.

Leggi l’articolo sulla Gazzetta di Napoli (QUI)

SITO DELLA MANIFESTAZIONE (QUI)

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GEOPOLITICA DELLE TERRE RARE

Scritto a 4 mani da Paolo Gila e Maurizio Mazziero.

Che gli Stati Uniti siano interessati alla Groenlandia, ormai, è risaputo. Ma quali sono le società americane pronte a sbarcare tra i ghiacci artici per estrarre Terre Rare e chissà cos’altro? E chi sono i principali soci di queste imprese minerarie che stanno lavorando sotto traccia e che motivano Trump a compiere scelte ardite? Ma guarda, tra gli azionisti dei gruppi interessati ai metalli del futuro ci sono anche coloro che hanno fondato e che guidano le Big Tech a stelle e strisce! Perchè?

Scoprilo in questo libro indirizzato a un pubblico vasto, scritto con un linguaggio semplice. Seconda parte interamente dedicata all’investimento in Terre Rare e materie prime critiche e strategiche, completa di una guida ai termini finanziari di 20 pagine.

Arricchito da grafici, tabelle e da una mappa a colori, nella copertina interna, che localizza le riserve di terre rare, il libro unisce geopolitica, economia e finanza, offrendo uno strumento prezioso per orientarsi in una partita che deciderà ricchezza, sicurezza energetica e potere nei decenni futuri.

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LE MAPPE DEL TESORO

Scritto a 4 mani da Paolo Gila e Maurizio Mazziero.

Un libro avvincente per conoscere i futuri dominatori del Mondo che possiedono le materie prime necessarie alle sfide del nostro tempo.

Una lettura che illumina le strategie sottostanti alla corsa globale alle materie prime e aiuta a pensare ai futuri possibili per l’umanità.

È un libro per non specialisti, per un pubblico vasto, scritto con un linguaggio semplice e adatto anche per i ragazzi che studiano con 30 mappe a colori dei luoghi di produzione.

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