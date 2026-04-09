I mercati festeggiano. Ma Hormuz è ancora chiuso. – Articolo di Giacomo Prandelli

Il cessate il fuoco USA–Iran è reale. La riapertura dello Stretto, ancora no.

Articolo di Giacomo Prandelli

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Introduzione di Maurizio Mazziero

In questo articolo Giacomo Prandelli entra nel merito del cessate il fuoco.

Al di là dei proclami politici di entrambe le parti, cosa comporta nella realtà.

E’ risolutivo? E’ giustificato il calo del petrolio?

Probabilmente no, soprattutto in questa entità. La realtà e la ripresa di Hormuz è ancora irta di ostacoli e trappole.

Leggiamo cosa ci si può aspettare nelle prossime settimane.

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Cari lettori,

Per due settimane il rischio di una guerra diretta USA–Iran con Hormuz chiuso a tempo indeterminato era il pensiero che teneva svegli i trader. Poi Trump ha annunciato un cessate il fuoco di due settimane, condizionato al blocco degli attacchi e alla riapertura — almeno in linea di principio — dello Stretto dell’Iran.

I mercati hanno reagito come ci si aspettava. Ma c’è un problema: la riapertura politica e quella fisica sono due cose completamente diverse.

Questo è un momento di tregua preso sotto pressione, non un accordo di pace. E arriva con i terminal del Golfo ancora distrutti e le rotte marittime che ci vorranno mesi a rimettere in piedi.

Com’è andata

In poche ore siamo passati dai mercati che prezzavano attacchi su larga scala alla notizia del cessate il fuoco. L’Iran ha confermato ma si è subito coperto le spalle: i funzionari hanno parlato di “limitazioni tecniche” e di necessità di coordinamento militare — un linguaggio scelto con cura per non perdere il controllo su Hormuz.

Entrambe le parti vendono la pausa come una vittoria. Washington dice di aver costretto Teheran al tavolo. Teheran dice di aver resistito e di tenere ancora in mano la chiave dello Stretto. Con questa narrativa, nessuno dei due governi può permettersi di fare concessioni visibili senza sembrare che ha perso.

Come hanno reagito i mercati

La mossa è stata quella classica da forte distensione dopo settimane di stress estremo.

L’oro sale del 2%, l’argento quasi del 3%, il Bitcoin meno di 1%. Questo schema dice una cosa chiara: il mercato è sollevato, ma non si fida ancora del tutto. Se fosse convinto che la pace regge, l’oro dovrebbe scendere, non salire.

Brent crolla del 15%, il gas europeo del 18%, l’energia tedesca del 5%. È lo smontaggio classico del premio di guerra — ma da un livello alto. Anche dopo il calo, i prezzi restano sopra quelli pre-guerra: le infrastrutture distrutte non si ricostruiscono in due settimane.

Hormuz non è ancora aperto davvero

Quello che abbiamo è un annuncio politico. Non una verifica che le navi stiano passando.

Prima della guerra, circa un quarto di tutto il petrolio trasportato via mare e la stessa quota di GNL globale passavano per questo corridoio stretto. Il 90% del GNL del Qatar verso l’Asia. Il 25% del GNL asiatico totale. Il 30% delle importazioni di gas della Cina. Il 10% di quelle europee.

Cosa deve succedere concretamente prima che i flussi tornino normali:

Niente di tutto questo scatta in automatico il giorno dopo che viene letto un comunicato.

I costi di spedizione non sono crollati con il Brent

L’assicurazione rischio guerra per le petroliere in transito nel Golfo era passata dallo 0,2% circa al 3–5% del valore dello scafo — su una singola superpetroliera la differenza è tra 250.000 dollari e 2–3 milioni per viaggio. Le tariffe giornaliere delle supertanker erano quadruplicate fino a quasi 800.000 dollari al giorno.

Questi costi non scompaiono perché esce un’agenzia di stampa con la notizia della tregua. I terminal del Golfo partono da questa tregua con strutture danneggiate, serbatoi e condotte fuori uso, sistemi elettrici a pezzi. Le riparazioni più veloci richiedono mesi. Le ricostruzioni pesanti richiedono anni. Questo significa che la capacità di esportazione rimarrà sotto i livelli pre-guerra anche se la tregua regge — il che mette un pavimento strutturale sotto i prezzi forward del petrolio e del GNL.

Il nuovo potere dell’Iran — e il problema della fiducia

Anche con la tregua, l’Iran tiene in mano la chiave di Hormuz: può rallentare o bloccare i transiti quando vuole, sia attraverso accordi formali di sicurezza, sia semplicemente emettendo i permessi uno alla volta. JP Morgan stima che a 20 milioni di barili al giorno di traffico, Teheran potrebbe incassare fino a 90 miliardi di dollari l’anno in diritti di transito e commissioni se consolida questo ruolo. Soldi che la porterebbero nella fascia alta delle economie del Golfo.

Il problema centrale però non è militare — è la mancanza di fiducia. Washington non crede alle intenzioni di Teheran sul nucleare. Teheran non crede che qualsiasi garanzia americana sopravviverà alle prossime elezioni, dati i precedenti ritiri dagli accordi. Entrambe le leadership stanno raccontando la pausa in casa come una vittoria, il che rende molto difficile assorbirla senza perdere la faccia se qualcosa va storto.

Nei prossimi 14 giorni basta un attacco proxy su asset americani o un incidente in mare tra una petroliera e forze iraniane per far saltare tutto — specialmente se una delle parti lo legge come intenzionale anziché accidentale.

Cosa aspettarsi nelle prossime due settimane

Se la guerra riparte

Tutto quello che si è mosso ieri si inverte, più forte. Il Brent e il GNL potrebbero tornare vicino o oltre i massimi recenti. I premi assicurativi riprendono a salire. Le borse vendono. Il debito ad alto rendimento e le valute dei paesi emergenti vengono colpiti duramente. La combinazione di infrastrutture già danneggiate, bilancio GNL stretto e un regime militarizzato su Hormuz significa che un nuovo shock farebbe più male dell’originale, anche se i volumi interrotti fossero simili.

Questa è una pausa, non la pace. I mercati hanno festeggiato la fine del rischio immediato — giustamente. Ma la storia vera delle prossime due settimane è la lenta e diseguale riapertura del Golfo, i nuovi costi strutturali di Hormuz, e la possibilità sempre presente che un errore di calcolo ci rimandi dritti in crisi.

I prezzi sono scesi. Il rischio no.

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