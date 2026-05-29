La crisi del gas europeo e il ruolo del GNL americano – Articolo di Giacomo Prandelli

Articolo di Giacomo Prandelli

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Introduzione di Maurizio Mazziero

Dopo 12 settimane di chiusura di Hormuz abbiamo un problema.

Tutti parlano di petrolio, ma l’Europa è a rischio sul GAS

Gli stoccaggi sono insolitamente vuoti e la stagione di riempimento si è aperta con prezzi elevati.

Per l’Europa non c’è scelta, deve comprare GNL americano al prezzo che lo spot decide ogni giorno.

Leggilo nell’articolo di Giacomo Prandelli.

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Cari mercanti Lo Stretto di Hormuz è chiuso dal 28 febbraio. Dodici settimane dopo, solo pochi carichi di GNL riescono ad attraversarlo. L’Europa è entrata nella stagione di riempimento degli stoccaggi con il gas al 35%, molto lontano dall’obiettivo dell’80 o 90% entro novembre. Equinor ha avvertito pubblicamente che, se Hormuz resta congestionato per altri uno o tre mesi, il prezzo del gas TTF olandese può arrivare a 90 euro per megawattora. Nella stessa settimana le esportazioni americane di GNL hanno toccato un record vicino ai 20 miliardi di piedi cubi al giorno. L’American Petroleum Institute lo ha celebrato: gli Stati Uniti sono ora il primo esportatore mondiale di GNL, e l’Europa assorbe la fetta più grande del volume. Il gas russo via gasdotto verso l’UE è crollato da 165 miliardi di metri cubi nel 2019 a 20 nel 2025. Nello stesso periodo il GNL americano in Europa è cresciuto da 5 a 81 miliardi di metri cubi. IEEFA stima che gli Stati Uniti potranno coprire l’80% delle importazioni europee di GNL entro il 2030.

Perché conta adesso Dopo dodici settimane di chiusura di Hormuz, i conti per l’Europa sono pesanti. Gli stoccaggi olandesi hanno chiuso l’inverno al 5,8%. La Germania è intorno al 20%, la Francia al 27. La media degli ultimi dieci anni si avvicina al 50%. La stagione di riempimento dovrebbe sistemare la situazione. I compratori riempiono in estate quando i prezzi sono bassi, e vendono in inverno quando i prezzi salgono. Quell’arbitraggio si è rotto. Il TTF è in backwardation da settimane: i prezzi estivi sono più alti dei contratti invernali. Significa che riempire lo stoccaggio costa più di quanto il contratto ti garantisca di recuperare. I compratori asiatici si stanno contendendo ogni carico che non parte dal Medio Oriente. All’Europa non resta scelta: comprare GNL americano al prezzo che lo spot decide ogni giorno. I numeri parlano da soli Tra il 2019 e il 2025, 165 miliardi di metri cubi di gas russo via gasdotto sono spariti dalle importazioni europee. Nello stesso periodo il GNL americano in Europa è cresciuto da 5 a 81 miliardi di metri cubi, un fattore di circa sedici volte. Metà del vuoto è stato coperto da un’unica fonte: gli Stati Uniti. L’altra metà è arrivata da Qatar, Nord Africa e gasdotti norvegesi. Ma il Qatar oggi opera con la capacità di carico di Ras Laffan danneggiata. QatarEnergy ha detto chiaramente che servono dai tre ai cinque anni per ripristinarla completamente. Le esportazioni americane di GNL hanno appena segnato un record a 20 miliardi di piedi cubi al giorno. Secondo le proiezioni IEEFA, entro il 2030 gli Stati Uniti forniranno l’80% del GNL importato in Europa, ovvero 115 miliardi di metri cubi all’anno. L’accordo commerciale tra UE e Stati Uniti, sulla carta, blocca acquisti di energia americana per 750 miliardi di dollari fino al 2028. E sopra tutto questo c’è il modello pubblico di Equinor: TTF a 90 euro per megawattora se Hormuz resta congestionato ancora uno o tre mesi. Un livello elevato in un’Europa che entra in inverno con gli stoccaggi mezzi vuoti.

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