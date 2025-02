Corso Gratuito rivolto alle Donne “Capire le Borse” – Ancona e Online il sabato dall’8 marzo al 12 aprile 2025

La SIAT (Società Italiana di Analisi Tecnica) in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità della Regione Marche e la Federazione Marchigiana BCC lancia il corso “Capire le Borse”.

Un Corso di educazione finanziaria dedicato alle donne tenuto da analisti finanziari certificati CSTA, pensato per fornirti competenze pratiche e teoriche nel mondo dell’analisi tecnica e dei mercati finanziari.

Potrà essere seguito online (la prima ora di ciascuna lezione) e in presenza GRATUITAMENTE. Le date dal 8 marzo al 12 aprile 2025.

Vai a questa pagina per consultare il programma, il calendario delle lezioni e iscriverti: LINK

Modalità del corso:

Online: la prima ora di ogni lezione accessibile da tutta Italia per chi preferisce la formazione a distanza.

In presenza: ad Ancona per chi desidera ottenere la certificazione finale del corso .

Date del corso: 8 marzo – 12 aprile 2025

Docenti: Professionisti ed esperti di mercato, membri SIAT

Di cosa parleremo?

Il corso è strutturato in 12 lezioni, ognuna dedicata a un aspetto chiave del mondo finanziario:

Mercati finanziari e notizie economiche che li influenzano

Le basi dell’analisi tecnica e fondamentale

Struttura dei grafici e principali pattern di borsa

Volatilità, indici azionari, cambi valutari e materie prime

Finanza comportamentale e gestione del rischio

Strumenti finanziari complessi, tra cui ETF, derivati e criptovalute

I docenti

Il corso sarà tenuto da un team di professionisti esperti del settore, tra cui:

Aga Skorupinska – Vice Presidente @ SIAT Socio Professional – CSTA

– Vice Presidente @ SIAT Socio Professional – CSTA Annabella D’Argento – Giornalista economico finanziaria e conduttrice TV Socio Affiliate e Coordinatrice del corso Capire le Borse

– Giornalista economico finanziaria e conduttrice TV Socio Affiliate e Coordinatrice del corso Capire le Borse Ennio Di Foglio – Direttore Generale Federazione Marchigiana BCC-Credito Cooperativo

Direttore Generale Federazione Marchigiana BCC-Credito Cooperativo Francesco Puca – Analista Tecnico Finanziario, Socio Affiliate SIAT

– Analista Tecnico Finanziario, Socio Affiliate SIAT Prof.ssa Maria Cristina Quirici – Docente di Economia degli Intermediari Finanziari @ UniPI Socio Onorario SIAT

– Docente di Economia degli Intermediari Finanziari @ UniPI Socio Onorario SIAT Prof.ssa Anna Maria D’Arcangelis – Docente di Economia dei mercati finanziari @ UniTus Socio Onorario SIAT

– Docente di Economia dei mercati finanziari @ UniTus Socio Onorario SIAT Maurizio Mazziero – Fondatore Mazziero Research, Socio Professional SIAT – CSTA

– Fondatore Mazziero Research, Socio Professional SIAT – CSTA Eugenio Sartorelli – Membro del Consiglio Direttivo @ SIAT, Trader ed analista, Socio Professional – CSTA

– Membro del Consiglio Direttivo @ SIAT, Trader ed analista, Socio Professional – CSTA Elena Motta – Esperta in finanza comportamentale, Socio Professional SIAT – CSTA

Per chi è pensato?

Il corso, aperto a laureate e non laureate e a operatrici dei settori finanziari e bancari, si svolgerà in 12 incontri in aula. Per garantire massima inclusività, la prima ora di ciascuna lezione sarà trasmessa gratuitamente in streaming a livello nazionale. Questo approccio permette di raggiungere anche chi non può partecipare fisicamente, offrendo una formazione accessibile a un pubblico più ampio.

