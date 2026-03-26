Chi controlla il gas europeo?

Non la Russia, non l’Europa… ma i colli di bottiglia del Golfo e il pressing americano

Articolo di Giacomo Prandelli

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Cari lettori,

Il CEO di Shell, Wael Sawan, ha detto una cosa piuttosto chiara: l’Europa potrebbe trovarsi a corto di carburante già il mese prossimo. Il problema, secondo lui, viene direttamente dalla guerra in Medio Oriente e da quello che sta succedendo alle rotte del gas e del petrolio nel Golfo.

Nel frattempo, l’Iran ha colpito il terminale di Ras Laffan in Qatar — il più grande centro di esportazione di gas naturale liquefatto al mondo — mettendo fuori uso parte della sua capacità. QatarEnergy ha detto addio a una serie di contratti a lungo termine. Questo smonta uno dei pilastri su cui l’Europa contava per sostituire il gas russo, nel momento peggiore possibile: con lo Stretto di Hormuz praticamente bloccato al traffico marittimo.

Filippine e Australia sono già in difficoltà seria — e di solito quello che capita a loro anticipa quello che ci arriva dopo. A tutto questo si aggiunge il fatto che Trump ha già detto chiaramente che potrebbe tagliare l’accesso europeo al gas americano se l’UE non scende a patti sul commercio. E gli USA coprono già circa il 57% del gas liquefatto che arriva in Europa.

L’Europa ha passato tre anni a cercare di smettere col gas russo e alla fine si è ritrovata altrettanto dipendente da America e Golfo — che adesso sono entrambi nei guai nello stesso momento.

Dai gasdotti russi a una nuova dipendenza

Dal 2022 l’Europa ha tagliato circa i tre quarti delle importazioni di gas dalla Russia. Per colmare il vuoto ha puntato forte sulle navi gasiere con il GNL.

Nel 2025 le importazioni europee di GNL hanno toccato un record: circa 175 miliardi di metri cubi, pari a quasi il 40% del fabbisogno di gas del continente. Nel 2026 si punta a un nuovo record.

In questo quadro, i volumi americani sono passati da circa 21 miliardi di m³ nel 2021 a un stima di 82 miliardi nel 2025 — il che vuol dire che i venditori statunitensi hanno coperto circa il 57% del GNL europeo l’anno scorso. A gennaio 2026 la quota era già salita al 60%, e potrebbe arrivare al 65% entro fine anno.

I funzionari europei hanno chiamato tutto questo “diversificazione”. Nella pratica, il continente ha sostituito un fornitore da cui dipendeva troppo con una manciata di esportatori le cui navi attraversano alcune delle rotte marittime più pericolose del pianeta.

I piani per mettere definitivamente fuori legge il GNL russo entro fine 2026 e il gas via gasdotto entro fine 2027 lo rendono ancora più urgente: più l’Europa chiude quella porta, più dipende dal fatto che gas americano e del Golfo continuino ad arrivare regolarmente.





L’allarme di Shell

Wael Sawan, in una recente intervista, è stato decisamente diretto: l’Europa potrebbe trovarsi a corto di carburante il mese prossimo se la situazione nel Golfo non si calma.

Il ragionamento fila: la stretta colpisce prima il Sud-Est e il Nordest asiatico, poi l’Europa — perché le navi che di norma vanno nell’Atlantico vengono deviate per soddisfare domande urgenti altrove. Il jet fuel è già sotto pressione, il diesel è il passo successivo, e la benzina si stringe con l’arrivo della stagione estiva quando tutti guidano di più.

Sawan non sta parlando di prezzi o teoria di mercato astratta. Sta parlando di navi che non riescono a caricare, di depositi nei porti di esportazione che si intasano, e di raffinerie o terminali danneggiati in modi che i soldi, da soli, non possono risolvere in fretta.

Quando il capo della più grande compagnia petrolifera europea dice che teme carenze fisiche nel giro di settimane, è il caso di prenderlo sul serio.

Quando i contratti “garantiti” saltano

I missili e i droni iraniani su Ras Laffan hanno danneggiato almeno due impianti di liquefazione, abbattendo circa il 17% della capacità di esportazione del Qatar. Le riparazioni richiedono dai 3 ai 5 anni.

QatarEnergy ha dichiarato forza maggiore — in pratica ha detto a diversi compratori a lungo termine (Italia, Belgio, Corea del Sud, Cina) che non consegnerà più il gas pattuito. Contratti che sembravano blindati per anni.

Le perdite di ricavi si stimano attorno ai 20 miliardi di dollari l’anno — il che dice molto su quanto pesava quel singolo sito. La cosa più importante, però, è che la forza maggiore lascia i compratori senza strumenti legali: sotto il contratto standard, il Qatar non è responsabile quando una guerra e la distruzione delle infrastrutture rendono la consegna fisicamente impossibile.

Quei compratori adesso devono correre sul mercato spot a cercare carichi di ricambio, in competizione con tutti gli altri che hanno appena perso il loro fornitore — in un mercato che ha perso circa un quinto dei volumi totali e la cui rotta di spedizione principale è chiusa.

Il punto di avere un contratto a lungo termine sul GNL era esattamente questo: tenerti al sicuro sotto pressione. Ras Laffan ha appena dimostrato che quella sicurezza dipende dalla geografia, non dalla carta.

Il Golfo è diventato una zona di guerra energetica

Non si tratta solo di navi bloccate fuori da Hormuz. Quello che sta succedendo è un attacco sistematico all’intero sistema di produzione ed esportazione del Golfo: Israele ha colpito il campo gas di South Pars e il complesso di Asaluyeh in Iran; l’Iran ha risposto su Ras Laffan. Questo passaggio dalla pressione economica al vero e proprio fare a pezzi le cose cambia la situazione da zero.

Oltre ai colpi diretti, la chiusura di fatto di Hormuz ha bloccato o pesantemente ridotto circa il 20% del petrolio e del GNL mondiale. I produttori del Golfo sono costretti a tagliare la produzione perché non riescono a far uscire il prodotto. L’Iraq ha dichiarato forza maggiore su tutti i campi gestiti da compagnie straniere. Anche dove gli impianti sono tecnicamente ancora in piedi, ogni giorno è un punto interrogativo su assicurazioni, rotte e rischi militari.

Un cessate il fuoco non sistemerebbe tutto dall’oggi al domani. Raffinerie, impianti a gas e terminali di liquefazione vogliono riparazioni lunghe e complicate. Un pozzo chiuso in queste condizioni non si riaccende come un rubinetto.

L’Asia è già in crisi. L’Europa è la prossima

Le Filippine sono state il primo paese a dichiarare formalmente un’emergenza energetica nazionale, legandola direttamente alla guerra e alla chiusura di Hormuz. Il presidente Marcos ha firmato un decreto che parla di “pericolo imminente” di carenze critiche — le Filippine importano più del 90% del loro petrolio, quasi tutto dal Medio Oriente.

Diesel e benzina hanno più che raddoppiato di prezzo da quando è iniziata la guerra. Le scorte stimate stanno per un massimo di 45–53 giorni. Il governo ha attivato controlli anti-accaparramento, sussidi per i trasportatori e bus gratuiti per i pendolari. Sindacati e gruppi civili dicono già che non basta. Così velocemente uno shock esterno di fornitura diventa una crisi politica interna.

L’Australia è una storia diversa ma altrettanto significativa: un paese ricco, esportatore di energia, che però vede benzina e diesel sparire dalle pompe in centinaia di distributori in più Stati. Diversi carichi dalla Malaysia, Singapore e Corea del Sud sono stati cancellati o ritardati perché le raffinerie asiatiche tengono il carburante in casa, con i flussi di greggio mediorientale sconvolti.

Canberra ha sbloccato le riserve strategiche e ha siglato un accordo con Singapore per tenere in piedi i rifornimenti, insistendo in pubblico che il razionamento “è ancora lontano”. Gli esperti del settore non sono così sicuri: se i problemi nel Golfo continuano e i governi asiatici bloccano le esportazioni, l’Australia potrebbe ritrovarsi tagliata fuori, nonostante sia uno dei più grandi esportatori mondiali di GNL.

Il messaggio per l’Europa è chiaro: anche i compratori benestanti con buon credito possono trovarsi a corto se il sistema a monte e quello di trasporto si inceppano.

Il gas americano: il nuovo punto debole dell’Europa

Analisti e osservatori avvisano da mesi che la rottura con il gas russo ha creato una pericolosa dipendenza dal GNL americano.

Adesso quella dipendenza viene usata come leva apertamente. Trump e il suo ambasciatore all’UE hanno detto chiaro che se Bruxelles non firma un accordo commerciale alle condizioni americane, l’accesso europeo al GNL americano potrebbe essere tagliato o reso più costoso.

L’accordo in questione impegna l’UE ad acquistare circa 750 miliardi di dollari di energia americana — GNL, petrolio e nucleare civile — entro il 2028, in cambio di dazi più bassi e altre concessioni.

I regolatori europei hanno già fatto notare che questo va contro gli obiettivi dell’UE sulla diversificazione e sul contenimento dei prezzi, rischiando di ricreare esattamente lo stesso problema di dipendenza eccessiva esploso nel 2022.

Quindi proprio mentre i danni nel Golfo e Hormuz chiuso tolgono il Qatar dall’equazione, l’unico grande fornitore rimasto — gli Stati Uniti — sta usando le sue esportazioni di gas come pedina in una partita più ampia di commercio e politica estera.

I contratti a lungo termine con il Qatar hanno dimostrato che un accordo firmato vale quanto le infrastrutture fisiche che ci stanno dietro. Adesso l’Europa sta imparando che anche l’affidabilità politica degli americani ha le sue condizioni.

L’imbarazzante posizione europea sulla Russia

I leader europei continuano a ripetere che usciranno dal gas russo, e ci sono già misure vincolanti per il greggio via mare, il GNL russo e il gas via gasdotto fino al 2026–2027.

Allo stesso tempo il blocco è sempre più restio a fissare scadenze ancora più strette mentre gestisce un’emergenza di fornitura in diretta dal Golfo e un’incertezza reale sulla politica americana.

Leggendo tra le righe di quello che i funzionari europei dicono in privato, c’è una consapevolezza crescente: “mai più” con il gas russo funziona solo se ci sono alternative vere — e al momento non ci sono.

Lasciando scivolare silenziosamente certe scadenze durissime, tenendo però il tono duro sulle sanzioni in pubblico, Bruxelles si sta comprando un po’ di margine nel caso i prezzi schizzino, partano trattative di pace, o la politica interna costringa a ripensarci.

Per chi guarda i mercati, il segnale non è quello che dicono i politici — è quello che firmano davvero. Ogni mese che passa senza chiudere del tutto la porta al gas russo è un mese in cui un parziale rientro rimane possibile, se la crisi del Golfo peggiora o se il pressing americano diventa politicamente insostenibile.

In sintesi: l’Europa ha scambiato una dipendenza per un’altra. Adesso entrambe traballano allo stesso tempo — e la finestra per trovare alternative vere si sta restringendo.

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