750 miliardi di garanzie, un rischio da non sottovalutare – 38° Osservatorio conti italiani

Un debito a fine anno tra 2.550 e 2.580 miliardi con una contrazione del PIL tra il 6 e 9%, che porterebbero il deficit/PIL al 10% e il debito/PIL al 157%. Queste le stime che emergono da questo 38° Osservatorio sui conti italiani.

Siamo di fronte a un decennio di sottovalutazione del debito e ora arriva il conto, sebbene ci troviamo di fronte a un evento estremo e inaspettato come una pandemia, paghiamo le conseguenze dell’incapacità della politica italiana di amministrare le risorse secondo principi di sostenibilità.

Tutti gli schieramenti politici hanno sempre annunciato l’intenzione di ridurre il debito, ma sono state solo vuote promesse mai realizzate.

Eppure, la colpa non è solo della politica, ma anche dei cittadini che si fanno ammaliare da chi promette il “Paese dei balocchi”.

In agguato c’è un pericolo ancora più grande di cui nessuno sembra preoccuparsi: nel 2020 lo Stato è pronto a concedere garanzie per 750 miliardi con accantonamenti di bilancio estremamente ridotti.

L’eventuale escussione delle garanzie in un quadro di ripresa asfittica insieme a condizioni critiche di finanziamento potrebbe indurre i conti pubblici in una condizione di pre-default.

Siamo di fronte a un rischio da non sottovalutare, già ora dobbiamo pensare alle possibili soluzioni, come l’utilizzo di tutti i sostegni in ambito europeo.

La convinzione che ce la possiamo fare da soli è miope oltreché insostenibile.

Sommario delle stime Mazziero Research

Debito Pubblico

La stima ad aprile 2020

2.465 miliardi (forte aumento)

Intervallo confidenza al 95%:

2.456 – 2.474 miliardi

Dato ufficiale verrà pubblicato il: 15 giugno 2020

La stima a giugno 2020

Compreso tra 2.473 e 2.482 miliardi

Intervallo confidenza al 95%

Dato ufficiale verrà pubblicato il: 14 agosto 2020

La stima a dicembre 2020

Compreso tra 2.550 e 2.580 miliardi

Intervallo confidenza al 95%

Dato ufficiale verrà pubblicato

a metà febbraio 2021

Variazione PIL

Stima PIL 2° trimestre 2020: tra -8 e -12%

Stima PIL 3° trimestre 2020: tra +11 e +15%

Stima PIL 4° trimestre 2020: tra +3 e +6%

Stima PIL 2020: -6 e -9%

Stima preliminare dei ratio

Scenario base: Debito/PIL 157%;

deficit/PIL 10%

Scenario peggiore: Debito/PIL 160%;

deficit/PIL 12%

Spesa per Interessi

Stima Mazziero Research spesa lorda ad aprile 2020: 21,4 miliardi.

Stima Mazziero Research spesa lorda a fine 2020: 62,7 miliardi.

Nota esplicativa: Per spesa per interessi lorda si intende l’esborso per interessi come risultante dal conto di cassa della Ragioneria Generale; per spesa per interessi netta si intende il conguaglio tra interessi attivi e passivi e riportato nelle statistiche ufficiali dell’Istat.

In questo numero:

Barometro dell’economia italiana.

5 case di rating: 2 conferme, 1 declassamento e 2 outlook rivisti in negativo.

Un decennio di sottovalutazione del debito ed ora arriva il conto.

Stima evoluzione debito pubblico sino a giugno 2020.

Le garanzie sono un problema ancor più grande del debito.

Entrate e uscite: già a marzo il conto è salato.

Marzo 2020: i rendimenti sui titoli di Stato tornano a salire.

Stima Spesa per interessi sino a fine 2020.

Gli acquisti della BCE.

La sentenza tedesca e la capital key della BCE.

Stima PIL 2020.

PIL: un calo senza precedenti.

Produzione industriale e commercio al dettaglio.

Composizione del mondo del lavoro.

Una minore disoccupazione effimera.

Cassa integrazione: ancora non vi sono peggioramenti legati al Covid-19.

Perché mai palare di inflazione?

In realtà l’inflazione c’è.

Il commento di Andrew Lawford: La riapertura e la tragedia dei beni comuni.

Note economiche di Gabriele Serafini: La “Sovranità del consumatore” alla prova del COVID-19.

I numeri di questo Osservatorio:

48 Pagine

di cui 8 Pagine di approfondimento monografico

21 Grafici

11 Tabelle

7 Riquadri di approfondimento

E’ possibile scaricare il 38° Osservatorio sui dati economici italiani al link:

Italia 1 trim 2020: Pil, debito & Co. – attendere il caricamento

