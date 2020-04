5-6 Maggio ONLINE evento finale YOU FINANCE – registrati e segui le conferenze

Il 5 e 6 maggio puoi seguire online in diretta le conferenze dell’Evento Finale YOU FINANCE, il percorso formativo composto da webinar e dispense didattiche liberamente scaricabili.

Maurizio Mazziero sarà presente a conclusione del suo percorso Commodity 101 presentato nei mesi scorsi.

Per iscriverti subito alla pagina dell'evento

Ecco di seguito gli appuntamenti per seguire Maurizio:

Martedì 5 maggio, h. 9.00 – 9.45

Commodity 101: materie prime oggi ed evoluzioni nel mondo che verrà. Analisi e spunti operativi in un mercato in continuo cambiamento

Maurizio Mazziero conclude il percorso didattico Commodity 101 con un’analisi delle principali materie tracciando le future evoluzioni in un mondo post-Coronavirus

Martedì 5 maggio, h. 15.45 – 17.00

Il mondo che verrà. Economia e finanza dopo lo shock del coronavirus.

Quale futuro per la globalizzazione, cosa cambierà nel rapporto fra Stati nazionali e mercato. Quali scelte di investimento, guardando oltre gli effetti della pandemia, in un orizzonte di breve e di medio periodo.

Ospiti

Maurizio Mazziero, Gaetano Evangelista, Claudia Segre, Wlademir Biasia

Modera: Claudio Kaufmann

Iscriviti subito alla pagina dell'evento

Se invece ti sei perso il percorso formativo Commodity 101 di Maurizio Mazziero, puoi iniziare adesso

