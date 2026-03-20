20 Mar #YouFinance Rimini 27 marzo – Prenota il tuo posto in prima fila con Maurizio e Giacomo
RIMINI 27 MARZO PALACONGRESSI
Maurizio Mazziero e Giacomo Prandelli alle 12.00 SALA DEL PARCO CLICCA QUI per partecipare alla conferenza
Terre Rare, Oro e Petrolio: come investire. La risposta alle tue domande.
NUOVO FORMAT: NON UNA CONFERENZA FRONTALE, MA RISPOSTE AGLI INTERESSI DEL PUBBLICO
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Alle 13.50 SALA DEL BOSCO CLICCA QUI per partecipare alla conferenza
Il futuro dei mercati: come prepararsi ai cambiamenti della finanza globale
Insieme a Maurizio Mazziero: Gabriele Bellelli, Andrea Busi, Emanuele Grasso
Inserisci già ora le tue domande oppure falle in diretta durante la conferenza
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GEOPOLITICA DELLE TERRE RARE
Scritto a 4 mani da Paolo Gila e Maurizio Mazziero.
Che gli Stati Uniti siano interessati alla Groenlandia, ormai, è risaputo. Ma quali sono le società americane pronte a sbarcare tra i ghiacci artici per estrarre Terre Rare e chissà cos’altro? E chi sono i principali soci di queste imprese minerarie che stanno lavorando sotto traccia e che motivano Trump a compiere scelte ardite? Ma guarda, tra gli azionisti dei gruppi interessati ai metalli del futuro ci sono anche coloro che hanno fondato e che guidano le Big Tech a stelle e strisce! Perchè?
Scoprilo in questo libro indirizzato a un pubblico vasto, scritto con un linguaggio semplice. Seconda parte interamente dedicata all’investimento in Terre Rare e materie prime critiche e strategiche, completa di una guida ai termini finanziari di 20 pagine.
Arricchito da grafici, tabelle e da una mappa a colori, nella copertina interna, che localizza le riserve di terre rare, il libro unisce geopolitica, economia e finanza, offrendo uno strumento prezioso per orientarsi in una partita che deciderà ricchezza, sicurezza energetica e potere nei decenni futuri.
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Scritto a 4 mani da Paolo Gila e Maurizio Mazziero.
Un libro avvincente per conoscere i futuri dominatori del Mondo che possiedono le materie prime necessarie alle sfide del nostro tempo.
Una lettura che illumina le strategie sottostanti alla corsa globale alle materie prime e aiuta a pensare ai futuri possibili per l’umanità.
È un libro per non specialisti, per un pubblico vasto, scritto con un linguaggio semplice e adatto anche per i ragazzi che studiano con 30 mappe a colori dei luoghi di produzione.
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PORTA UN ESPERTO DI ECONOMIA NELLA CONVENTION DELLA TUA AZIENDA
Gli analisti della Mazziero Research possono contribuire al successo del tuo evento portando la loro esperienza sull’economia italiana e globale e sui mercati finanziari.
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