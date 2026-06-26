La doppia mossa di Trump per abbassare il prezzo della benzina – Articolo di Giacomo Prandelli

Articolo di Giacomo Prandelli

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Introduzione di Maurizio Mazziero

Leggi nell’articolo di Giacomo Prandelli la doppia mosse di Trump per abbassare il prezzo della benzina.

L’orologio si avvicina alle elezioni di Midterm: non c’è più tempo da perdere.

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Questa settimana Trump ha fatto due cose che vanno lette insieme.

Martedì 23 giugno ha annunciato sui social di aver ordinato al Dipartimento di Giustizia di indagare sulle grandi compagnie energetiche per i prezzi della benzina. Ha accusato i raffinatori di applicare margini troppo alti e ha detto che i prezzi alla pompa “non sono scesi quanto avrei voluto vedere”. Va detto cos’è: una direttiva presidenziale, non una vera causa antitrust. Niente numero di pratica, niente mandati, nessuna società citata per nome. Il giorno prima, lunedì 22 giugno, il Tesoro aveva emesso una licenza temporanea attraverso l’OFAC, l’agenzia che applica le sanzioni americane. La licenza vale fino al 21 agosto 2026 e autorizza produzione, vendita e consegna di petrolio iraniano, prodotti petrolchimici e raffinati.

Il segretario al Tesoro Scott Bessent lo ha confermato su X: “In linea con i colloqui in Svizzera, l’Iran si è impegnato al transito libero nello Stretto di Hormuz e a permettere le ispezioni dell’AIEA. Il Tesoro ha emesso una licenza temporanea di 60 giorni che autorizza produzione, consegna e vendita di petrolio iraniano”. Una pressione da entrambi i lati Trump sta schiacciando il prezzo della benzina da due direzioni. Dal basso preme sui raffinatori, le aziende che trasformano il greggio in benzina: la minaccia di un’indagine accende i riflettori sui loro margini. Dall’alto immette nuovi barili sul mercato: il greggio iraniano che torna legalmente significa più offerta, e più offerta significa prezzo più basso. Stesso obiettivo, stesso timing politico. Non è politica energetica, sono le elezioni di metà mandato Guardiamo cosa è successo negli ultimi tre mesi. Il Brent era a 99,75 dollari al barile il 25 marzo. Stava ancora a 100,20 il 26 maggio. Il 24 giugno è sceso a 75,60. Un calo del 24% in tre mesi. E la pompa? La benzina americana era a 3,64 dollari al gallone a marzo. Ha toccato 4,49 a metà maggio e il 22 giugno era a 3,92, ovvero il 7% sopra i livelli di marzo. Brent giù del 24%, benzina su del 7%. Due numeri che dovrebbero muoversi insieme. Non l’hanno fatto. Gli economisti chiamano questo fenomeno “razzi e piume”. I prezzi alla pompa salgono come razzi quando il greggio sale, e scendono piano come piume quando scende. È esattamente questo divario che Trump sta attaccando. I raffinatori nel mirino sono Phillips 66, Valero e Marathon Petroleum. Il rischio è una pressione politica che li costringa a ribaltare prima sui consumatori i costi più bassi del greggio. Quella pressione cade su una sola voce: i margini di raffinazione, il crack spread. Una leva dietro l’altra, un solo obiettivo Tutto questo si collega al resto di ciò che Trump ha fatto sul petrolio quest’anno. La SPR, la riserva di emergenza nazionale, a inizio giugno aveva circa 349 milioni di barili: meno della metà del picco del 2009, vicino al minimo dal 1983. Tra riserva e scorte commerciali sono stati tirati fuori circa 2 milioni di barili al giorno. La licenza sull’Iran applica un accordo: Washington e Teheran hanno firmato un memorandum il 17 giugno. L’Iran tiene aperto Hormuz e accetta le ispezioni, in cambio il suo petrolio torna sul mercato. Arabia Saudita ed Emirati stanno alzando in modo discreto le esportazioni. L’OPEC+ ha aumentato le quote di 188 mila barili al giorno a inizio giugno. Il conto alla rovescia Adesso ci sono due conti alla rovescia. Quello iraniano segna 60 giorni, fino al 21 agosto. Quello politico 4 mesi, fino al pieno delle campagne midterm. Per i raffinatori: margini sotto pressione e rischio politico in aumento. Per il greggio: più offerta e pavimento più morbido. Per la politica: benzina più economica prima del voto.

Tutto punta al prezzo sulla pompa quando un automobilista fa il pieno. Gli automobilisti vogliono respirare, Trump vuole i sondaggi. Se le due cose arriveranno insieme, lo diranno i prossimi 60 giorni. ———————

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