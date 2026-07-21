3 stretti petroliferi sotto pressione: il mercato ha capito la gravità? – Articolo di Giacomo Prandelli

113 anni fa Winston Churchill sosteneva che la sicurezza energetica dipendesse dalla diversificazione di fornitori e rotte. Nel giugno 2026 il mercato sembra aver dimenticato quella lezione: il Brent è tornato sui livelli precedenti alla guerra, la curva si è rilassata fino al contango e molti operatori hanno considerato concluso il premio geopolitico. Gli eventi dell’ultimo fine settimana hanno però riaperto il dossier in 3 aree contemporaneamente.

Lo Stretto di Hormuz ha registrato appena una manciata di transiti, nel Mar Rosso è cresciuta la minaccia contro le infrastrutture saudite e il terminale CPC di Novorossijsk ha sospeso i carichi dopo che 2 petroliere sono state colpite. Non si tratta più di valutare un collo di bottiglia isolato: 3 passaggi strategici sono sotto pressione nello stesso momento, mentre le alternative disponibili rischiano di essere compromesse insieme alle rotte principali.

Il mercato cartaceo aveva interpretato la riapertura di Hormuz a giugno come la fine del rischio bellico. In realtà era soltanto una pausa. Il Brent, sceso a 73,74 dollari il 23 giugno, è risalito verso 90 dollari, con punte intraday intorno a 92. Il WTI si muove attorno a 84,5 dollari. In meno di 1 mese il greggio europeo ha recuperato oltre il 20%, segnalando un rapido riprezzamento del rischio e non un semplice rimbalzo tecnico.

Anche la struttura a termine conferma la tensione. Lo spread Brent a 6 mesi, passato in lieve contango a -0,56 dollari il 3 luglio, è tornato in backwardation di circa 8-10 dollari, contro una normalità prebellica più vicina a 2-3 dollari. L’allargamento del differenziale Brent-WTI verso 6 dollari indica inoltre che lo stress si concentra soprattutto sui barili trasportati via mare, cioè quelli costretti ad attraversare passaggi obbligati.