COMMODITY TALK – Il punto sulle materie prime – Condotto da Maurizio Mazziero

In questo appuntamento di “Commodity Talk: il punto sulle materie prime”, Giulia Brambilla, giornalista FinanciaLounge, commenta assieme all’esperto Maurizio Mazziero, fondatore del sito di analisi Mazziero Research, l’andamento passato sui mercati di alcune tra le principali materie prime, per poi analizzare dei possibili scenari futuri, con un particolare approfondimento sui future del Palladio e del Cacao. Sarà inoltre presentata una selezione di certificati messi a disposizione da Societe Generale per implementare strategie d’investimento in ottica di trading o di copertura.

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Di seguito i punti principali del video.

00:00 Introduzione

1:46 Commodity Rewind

8:50 Commodity Scenario

11:11 Approfondimento sul Palladio

12:52 Approfondimento sul Cacao

15:33 Sezione relativa ai prodotti

16:39 Commodity Academy

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GEOPOLITICA DELLE TERRE RARE

Scritto a 4 mani da Paolo Gila e Maurizio Mazziero.

Che gli Stati Uniti siano interessati alla Groenlandia, ormai, è risaputo. Ma quali sono le società americane pronte a sbarcare tra i ghiacci artici per estrarre Terre Rare e chissà cos’altro? E chi sono i principali soci di queste imprese minerarie che stanno lavorando sotto traccia e che motivano Trump a compiere scelte ardite? Ma guarda, tra gli azionisti dei gruppi interessati ai metalli del futuro ci sono anche coloro che hanno fondato e che guidano le Big Tech a stelle e strisce! Perchè?

Scoprilo in questo libro indirizzato a un pubblico vasto, scritto con un linguaggio semplice. Seconda parte interamente dedicata all’investimento in Terre Rare e materie prime critiche e strategiche, completa di una guida ai termini finanziari di 20 pagine.

Arricchito da grafici, tabelle e da una mappa a colori, nella copertina interna, che localizza le riserve di terre rare, il libro unisce geopolitica, economia e finanza, offrendo uno strumento prezioso per orientarsi in una partita che deciderà ricchezza, sicurezza energetica e potere nei decenni futuri.

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LE MAPPE DEL TESORO

Scritto a 4 mani da Paolo Gila e Maurizio Mazziero.

Un libro avvincente per conoscere i futuri dominatori del Mondo che possiedono le materie prime necessarie alle sfide del nostro tempo.

Una lettura che illumina le strategie sottostanti alla corsa globale alle materie prime e aiuta a pensare ai futuri possibili per l’umanità.

È un libro per non specialisti, per un pubblico vasto, scritto con un linguaggio semplice e adatto anche per i ragazzi che studiano con 30 mappe a colori dei luoghi di produzione.

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