Maurizio Mazziero candidato ai Premi Rankia Italia 2026 nella categoria: MIGLIOR ANALISTA FINANZIARIO

Rankia Italia candida Maurizio Mazziero al Contest come MIGLIOR ANALISTA FINANZIARIO, la candidatura nasce da una valutazione interna della società che tiene conto di diversi elementi, tra cui la presenza nel settore e l’interesse/le opinioni espresse dagli utenti di Rankia.it negli ultimi dodici mesi.

I vincitori non vengono scelti da Rankia, ma dalla community: il risultato dipende esclusivamente dalle votazioni aperte al pubblico tramite i link ufficiali.

Quindi se:

Ti piacciono le analisi di Maurizio Mazziero; Pensi che Maurizio dia un contributo nell’educazione finanziaria.

E’ il momento di esprimere un tuo parere, votando Maurizio nella categoria MIGLIOR ANALISTA FINANZIARIO:

Questo è il link per votare i MIGLIORI ESPERTI nelle varie categorie.

Se non vedi subito il nome di Maurizio fra quelli presenti è perché viene presentata prima un’altra categoria, infatti..

la categoria MIGLIOR ANALISTA FINANZIARIO non è la prima che viene presentata e quindi occorre esprimere il proprio voto anche nelle categorie precedenti.

Le votazioni sono già aperte e resteranno attive fino al 7 aprile; i vincitori verranno annunciati e premiati durante l’evento di Milano dell’8 maggio.

Grazie di cuore per il tuo voto.

Maurizio Mazziero

———————

GEOPOLITICA DELLE TERRE RARE

Scritto a 4 mani da Paolo Gila e Maurizio Mazziero.

Che gli Stati Uniti siano interessati alla Groenlandia, ormai, è risaputo. Ma quali sono le società americane pronte a sbarcare tra i ghiacci artici per estrarre Terre Rare e chissà cos’altro? E chi sono i principali soci di queste imprese minerarie che stanno lavorando sotto traccia e che motivano Trump a compiere scelte ardite? Ma guarda, tra gli azionisti dei gruppi interessati ai metalli del futuro ci sono anche coloro che hanno fondato e che guidano le Big Tech a stelle e strisce! Perchè?

Scoprilo in questo libro indirizzato a un pubblico vasto, scritto con un linguaggio semplice. Seconda parte interamente dedicata all’investimento in Terre Rare e materie prime critiche e strategiche, completa di una guida ai termini finanziari di 20 pagine.

Arricchito da grafici, tabelle e da una mappa a colori, nella copertina interna, che localizza le riserve di terre rare, il libro unisce geopolitica, economia e finanza, offrendo uno strumento prezioso per orientarsi in una partita che deciderà ricchezza, sicurezza energetica e potere nei decenni futuri.

Puoi acquistarlo qui:



Hoepli LINK ==== >> Spedizione GRATIS

Amazon LINK

———————-

LE MAPPE DEL TESORO

Scritto a 4 mani da Paolo Gila e Maurizio Mazziero.

Un libro avvincente per conoscere i futuri dominatori del Mondo che possiedono le materie prime necessarie alle sfide del nostro tempo.

Una lettura che illumina le strategie sottostanti alla corsa globale alle materie prime e aiuta a pensare ai futuri possibili per l’umanità.

È un libro per non specialisti, per un pubblico vasto, scritto con un linguaggio semplice e adatto anche per i ragazzi che studiano con 30 mappe a colori dei luoghi di produzione.

Puoi acquistarlo qui:



Hoepli LINK ==== >> Spedizione GRATIS

Amazon LINK

———————-

PORTA UN ESPERTO DI ECONOMIA NELLA CONVENTION DELLA TUA AZIENDA

Gli analisti della Mazziero Research possono contribuire al successo del tuo evento portando la loro esperienza sull’economia italiana e globale e sui mercati finanziari.

Contattaci subito qui