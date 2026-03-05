L’Iran ha incrementato la domanda di LNG Americano

Come i missili iraniani hanno ridisegnato i mercati energetici globali per i prossimi decenni

il 2 marzo 2026, i missili iraniani hanno colpito il complesso GNL di Ras Laffan in Qatar, e in 72 ore hanno ridisegnato i mercati energetici globali per i prossimi decenni.

Cosa è Successo

Il Qatar fornisce il 20% del GNL mondiale: 77 milioni di tonnellate l’anno, 14 treni di liquefazione, tutti offline dopo i raid. Zero capacità di esportazione. Nessuna tempistica di riavvio. E anche se le riparazioni fisiche richiedessero 4-6 settimane, lo Stretto di Hormuz è chiuso di fatto: traffico commerciale -70%, assicurazioni Lloyd’s ritirate, 150+ petroliere ancorate fuori dallo stretto.

I Prezzi Esplodono

Il razionamento industriale è partito entro 24 ore in India, Taiwan, Giappone e Pakistan.

Il Problema della Cina

Pechino subisce tre shock simultanei:

Petrolio iraniano: persi 1,5 milioni di barili/giorno a sconto ($8-10/bbl)

persi 1,5 milioni di barili/giorno a sconto ($8-10/bbl) GNL qatarino: persi 20,6 milioni di tonnellate/anno

persi 20,6 milioni di tonnellate/anno Rischio Hormuz: a rischio altri 4 milioni bpd da Arabia Saudita/EAU

Costo aggiuntivo annuo per l’import energetico cinese: $15-25 miliardi.

E l’unica alternativa sularga scala è comprare GNL americano, dal suo principale rivale geopolitico.

L’America, Unico Fornitore Alternativo

Gli USA esportano già 111 milioni di tonnellate/anno (record mondiale 2025).

E il timing è straordinario, proprio ora stanno entrando in servizio nuove capacità.

Golden Pass Train 1 (ExxonMobil/QatarEnergy): Q1 2026

(ExxonMobil/QatarEnergy): Q1 2026 Plaquemines Phase 2 + Corpus Christi Stage 3: +1,2-1,5 Bcf/d entro Q2 2026

+1,2-1,5 Bcf/d entro Q2 2026 Port Arthur, Rio Grande, CP2: altri 7,9 Bcf/d entro 2028

Il Qatar va offline esattamente quando gli USA aggiungono 18-22 milioni di tonnellate di nuova capacità nel 2026, quasi identico al volume sottratto.

Il Margine Raddoppia

La Nuova Mappa Geopolitica

L’Europa era già dipendente, nel 2025 il 57% del GNL europeo veniva dagli USA (erano il 14% nel 2019).

Dopo il Qatar, il Transatlantic Gas Security Summit del 24 febbraio 2026 aveva già formalizzato impegni di lungo termine con 13 paesi europei.

Entro il 2030: 75-80% del GNL UE sarà americano.

Conseguenze dirette:

L’UE non può più permettersi di irritare Washington su commercio o difesa

La Russia perde la sua ultima leva energetica sull’Europa

La Cina dipende energeticamente dal suo rivale principale

L’Errore Strategico di Teheran

L’Iran voleva colpire la cooperazione del Golfo con USA e Israele. Ecco cosa ha ottenuto: eliminato il suo principale concorrente regionale nel GNL, messo in crisi energetica il suo cliente più importante (la Cina), e consegnato all’America la dominanza globale sul gas per anni.

L’America sta per diventare per il GNL quello che l’Arabia Saudita fu per il petrolio negli anni ’70, ossia il fornitore indispensabile, le cui decisioni muovono i mercati, le cui approvazioni all’export pesano politicamente, la cui offerta equivale a leverage geopolitico.

———————-

