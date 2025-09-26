26 Set Le interviste di Aga: Borse forti, inflazione, dazi, $, dedollarizzazione Parte 1 di 2
Borse forti, inflazione, dazi, $, dedollarizzazione Parte 1/2
➡️ questa è Parte 1 dell’intervista di Aga Skorupinska con Maurizio Mazziero, numerosi gli argomenti trattati: mercati, economia e geopolitica.
Sommario degli argomenti dell’intervista
00:00:00 intro
00:02:24 il quadro generale ➡️ indici e obbligazioni cosa scontano
00:05:02 perchè l’azionario USA sale?
00:07:58 il dollaro debole per l’economia europea
00:09:41 l’inflazione e disoccupazione
00:10:50 la curva di Philips
00:13:08 chi paga il dazio
00:18:20 analisi di Eurodollaro
00:19:55 dedollarizzazione
Libri di Maurizio Mazziero:
- Le mappe del tesoro. https://amzn.to/4jQQwns
- Investire in materie prime https://amzn.to/3GTzlDn
- Guida all’analisi tecnica https://amzn.to/43s7rWG
———————-
Scritto a 4 mani da Paolo Gila e Maurizio Mazziero.
Un libro avvincente per conoscere i futuri dominatori del Mondo che possiedono le materie prime necessarie alle sfide del nostro tempo.
Una lettura che illumina le strategie sottostanti alla corsa globale alle materie prime e aiuta a pensare ai futuri possibili per l’umanità.
È un libro per non specialisti, per un pubblico vasto, scritto con un linguaggio semplice e adatto anche per i ragazzi che studiano con 30 mappe a colori dei luoghi di produzione.
