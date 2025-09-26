 

Le interviste di Aga: Borse forti, inflazione, dazi, $, dedollarizzazione Parte 1 di 2

26 Set Le interviste di Aga: Borse forti, inflazione, dazi, $, dedollarizzazione Parte 1 di 2

Posted at 08:45h in Blog, Eventi, News by
0 Likes

Borse forti, inflazione, dazi, $, dedollarizzazione Parte 1/2

 

➡️ questa è Parte 1 dell’intervista di Aga Skorupinska con Maurizio Mazziero, numerosi gli argomenti trattati: mercati, economia e geopolitica.
➡️ segui Maurizio Mazziero   / mauriziomazziero   https://www.mazzieroresearch.com/

➡️ iscriviti all’evento in Borsa Italiana il 23 ottobre e partecipa all’intervento di Maurizio Mazziero alle 9.30 https://admin.eventdrive.com/public/e…

Segui l’intervista di Aga Skorupinska Barberini con Maurizio Mazziero

 

 

Visita il canale YouTube di Aga Skorupinska Barberini dedicato a Formazione Trading Analisi Tecnica Investimenti

VAI su YOUTUBE e copia nella barra degli indirizzi https://www.youtube.com/@FormazioneTradingT3

Sommario degli argomenti dell’intervista

00:00:00 intro
00:02:24 il quadro generale ➡️ indici e obbligazioni cosa scontano
00:05:02 perchè l’azionario USA sale?
00:07:58 il dollaro debole per l’economia europea
00:09:41 l’inflazione e disoccupazione
00:10:50 la curva di Philips
00:13:08 chi paga il dazio
00:18:20 analisi di Eurodollaro
00:19:55 dedollarizzazione

 

Libri di Maurizio Mazziero:

 

———————-

LE MAPPE DEL TESORO

Scritto a 4 mani da Paolo Gila e Maurizio Mazziero.

Un libro avvincente per conoscere i futuri dominatori del Mondo che possiedono le materie prime necessarie alle sfide del nostro tempo.

Una lettura che illumina le strategie sottostanti alla corsa globale alle materie prime e aiuta a pensare ai futuri possibili per l’umanità.

È un libro per non specialisti, per un pubblico vasto, scritto con un linguaggio semplice e adatto anche per i ragazzi che studiano con 30 mappe a colori dei luoghi di produzione.

Puoi acquistarlo qui:

Hoepli LINK       ==== >>     Spedizione GRATIS
Amazon LINK

 

 

 

PORTA UN ESPERTO DI ECONOMIA NELLA CONVENTION DELLA TUA AZIENDA

Gli analisti della Mazziero Research possono contribuire al successo del tuo evento portando la loro esperienza sull’economia italiana e globale e sui mercati finanziari.
Contattaci subito qui

 

 

Maurizio Mazziero
maurizio@mazzieroresearch.com

Fondatore della Mazziero Research, socio Professional SIAT (Società Italiana di Analisi Tecnica), si occupa di analisi finanziarie, reportistica e formazione e partecipa al Comitato di Consulenza di ABS Consulting. Coautore del nuovissimo libro “Le mappe del Tesoro”, ha scritto numerosi testi economico-finanziari, fra cui “Investire in materie prime” e “Guida all’analisi tecnica”. Viene spesso invitato come esperto di mercati ed economia a convegni, seminari e programmi radiotelevisivi; pubblica trimestralmente un Osservatorio sui dati economici italiani.viene spesso invitato come esperto di mercati ed economia in convegni, seminari e programmi radiotelevisivi; pubblica trimestralmente un Osservatorio sui dati economici italiani.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.