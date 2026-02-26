Intervista a PF Economy – Petrolio e gas tra transizione e sicurezza: quale futuro per l’energia globale

Petrolio e gas tra transizione e sicurezza: quale futuro per l’energia globale

Jonathan Figoli ne ha parlato con Maurizio Mazziero in un’intervista che trovi cliccando l’immagine qui sotto.

️

———————

GEOPOLITICA DELLE TERRE RARE

Scritto a 4 mani da Paolo Gila e Maurizio Mazziero.

Che gli Stati Uniti siano interessati alla Groenlandia, ormai, è risaputo. Ma quali sono le società americane pronte a sbarcare tra i ghiacci artici per estrarre Terre Rare e chissà cos’altro? E chi sono i principali soci di queste imprese minerarie che stanno lavorando sotto traccia e che motivano Trump a compiere scelte ardite? Ma guarda, tra gli azionisti dei gruppi interessati ai metalli del futuro ci sono anche coloro che hanno fondato e che guidano le Big Tech a stelle e strisce! Perchè?

Scoprilo in questo libro indirizzato a un pubblico vasto, scritto con un linguaggio semplice. Seconda parte interamente dedicata all’investimento in Terre Rare e materie prime critiche e strategiche, completa di una guida ai termini finanziari di 20 pagine.

Arricchito da grafici, tabelle e da una mappa a colori, nella copertina interna, che localizza le riserve di terre rare, il libro unisce geopolitica, economia e finanza, offrendo uno strumento prezioso per orientarsi in una partita che deciderà ricchezza, sicurezza energetica e potere nei decenni futuri.

Puoi acquistarlo qui:



Hoepli LINK ==== >> Spedizione GRATIS

Amazon LINK

———————-

LE MAPPE DEL TESORO

Scritto a 4 mani da Paolo Gila e Maurizio Mazziero.

Un libro avvincente per conoscere i futuri dominatori del Mondo che possiedono le materie prime necessarie alle sfide del nostro tempo.

Una lettura che illumina le strategie sottostanti alla corsa globale alle materie prime e aiuta a pensare ai futuri possibili per l’umanità.

È un libro per non specialisti, per un pubblico vasto, scritto con un linguaggio semplice e adatto anche per i ragazzi che studiano con 30 mappe a colori dei luoghi di produzione.

Puoi acquistarlo qui:



Hoepli LINK ==== >> Spedizione GRATIS

Amazon LINK

———————-

PORTA UN ESPERTO DI ECONOMIA NELLA CONVENTION DELLA TUA AZIENDA

Gli analisti della Mazziero Research possono contribuire al successo del tuo evento portando la loro esperienza sull’economia italiana e globale e sui mercati finanziari.

Contattaci subito qui