Giovedì 26 febbraio h. 17.00 – Webinar Intermonte Websim: Terre Rare: scenari, geopolitica, e soluzioni d’investimento

Quando?

Giovedì 26 febbraio, ore 17:00

Speaker

Michele Fanigliulo | Responsabile Soluzioni d’Investimento e analista tecnico, Intermonte

Giulio Visigalli | Product Specialist e Analista Tecnico, Intermonte

Maurizio Mazziero | Economista, analista finanziario e Fondatore Mazziero Research

Il 2026 si apre con nuove sfide per chi investe: tensioni geopolitiche, transizione energetica e competizione tecnologica stanno ridefinendo gli equilibri globali. In questo contesto, le terre rare sono diventate un tema chiave, non solo dal punto di vista strategico e politico, ma anche per le opportunità di investimento che ne derivano.

Dopo il precedente webinar dedicato all’analisi dei mercati e alle prospettive per il nuovo anno, questo appuntamento approfondisce un’unica tematica chiave che farà da filo conduttore di tutta la diretta: le terre rare, analizzate attraverso scenari macroeconomici, dinamiche geopolitiche e implicazioni finanziarie.

Ospite speciale del webinar sarà Maurizio Mazziero, analista finanziario ed esperto di materie prime, che guiderà l’analisi del contesto globale e presenterà anche il suo nuovo libro “Geopolitica delle terre rare”, offrendo una chiave di lettura concreta per comprendere i rischi e le opportunità di questo mercato strategico.

Accanto all’analisi macro e geopolitica, con il contributo degli specialisti prodotto di Websim by Intermonte, tradurremo i trend in soluzioni d’investimento pensate per diversi profili di rischio ed esigenze, con un approccio pratico e orientato alle decisioni di portafoglio. Mostreremo anche soluzioni d’investimento sul tema delle terre rare.

———————

GEOPOLITICA DELLE TERRE RARE

Scritto a 4 mani da Paolo Gila e Maurizio Mazziero.

Che gli Stati Uniti siano interessati alla Groenlandia, ormai, è risaputo. Ma quali sono le società americane pronte a sbarcare tra i ghiacci artici per estrarre Terre Rare e chissà cos’altro? E chi sono i principali soci di queste imprese minerarie che stanno lavorando sotto traccia e che motivano Trump a compiere scelte ardite? Ma guarda, tra gli azionisti dei gruppi interessati ai metalli del futuro ci sono anche coloro che hanno fondato e che guidano le Big Tech a stelle e strisce! Perchè?

Scoprilo in questo libro indirizzato a un pubblico vasto, scritto con un linguaggio semplice. Seconda parte interamente dedicata all’investimento in Terre Rare e materie prime critiche e strategiche, completa di una guida ai termini finanziari di 20 pagine.

Arricchito da grafici, tabelle e da una mappa a colori, nella copertina interna, che localizza le riserve di terre rare, il libro unisce geopolitica, economia e finanza, offrendo uno strumento prezioso per orientarsi in una partita che deciderà ricchezza, sicurezza energetica e potere nei decenni futuri.

Puoi acquistarlo qui:



Hoepli LINK ==== >> Spedizione GRATIS

Amazon LINK

———————-

LE MAPPE DEL TESORO

Scritto a 4 mani da Paolo Gila e Maurizio Mazziero.

Un libro avvincente per conoscere i futuri dominatori del Mondo che possiedono le materie prime necessarie alle sfide del nostro tempo.

Una lettura che illumina le strategie sottostanti alla corsa globale alle materie prime e aiuta a pensare ai futuri possibili per l’umanità.

È un libro per non specialisti, per un pubblico vasto, scritto con un linguaggio semplice e adatto anche per i ragazzi che studiano con 30 mappe a colori dei luoghi di produzione.

Puoi acquistarlo qui:



Hoepli LINK ==== >> Spedizione GRATIS

Amazon LINK

———————-

PORTA UN ESPERTO DI ECONOMIA NELLA CONVENTION DELLA TUA AZIENDA

Gli analisti della Mazziero Research possono contribuire al successo del tuo evento portando la loro esperienza sull’economia italiana e globale e sui mercati finanziari.

Contattaci subito qui