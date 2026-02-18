Giacomo Prandelli fondatore di The Merchant’s News entra nella Mazziero Research

Sono felice di annunciare l’ingresso di Giacomo Prandelli fondatore di The Merchant’s News nella Mazziero Research.

Giacomo ha un grande talento e si è distinto nella produzione di post, report e webinar sulle commodity. Giacomo continuerà con le sue attività in The Merchant’s News e affiancherà il team di ricerca della Mazziero Research.

Profilo di Giacomo Prandelli: https://www.linkedin.com/in/prandelligiacomo/

Link a The Merchant’s News: https://www.linkedin.com/company/the-merchant-s-news/posts/?feedView=all

