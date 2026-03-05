 

CRESCITA ITALIANA ALLO 0,7% NEL 2025, POSSIBILE UNA CRESCITA 2026 DELLO 0,6%; PURTROPPO SIAMO SEMPRE NELLO ZERO VIRGOLA

05 Mar CRESCITA ITALIANA ALLO 0,7% NEL 2025, POSSIBILE UNA CRESCITA 2026 DELLO 0,6%; PURTROPPO SIAMO SEMPRE NELLO ZERO VIRGOLA

Posted at 17:25h in Blog, Eventi, News, Osservatorio by
0 Likes

ECONOMIA ITALIANA: il 2025 non è andato poi così male, la crescita è stata dello 0,7% (è uno ZERO virgola ma bisogna accontentarsi… di questi tempi..)

Questo ci permette di avere uno trascinamento del +0,3% per l’anno 2026 che con variazioni anche minimali ci porterebbe al +0,6%.

Oggettivamente non è molto, anche se sono percentuali reali al netto di inflazione, ma forse con i tempi che corrono è davvero difficile ottenere di più.

Quello che crescerà sarà il debito e quindi sarà difficile centrare gli obiettivi di deficit e soprattutto un calo apprezzabile del debito/PIL.

 

TI PUO’ INTERESSARE?
Dettagli qui appena disponibili LINK
Oppure CLICCA sulla figura qui sotto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————

GEOPOLITICA DELLE TERRE RARE

Scritto a 4 mani da Paolo Gila e Maurizio Mazziero.

Che gli Stati Uniti siano interessati alla Groenlandia, ormai, è risaputo. Ma quali sono le società americane pronte a sbarcare tra i ghiacci artici per estrarre Terre Rare e chissà cos’altro? E chi sono i principali soci di queste imprese minerarie che stanno lavorando sotto traccia e che motivano Trump a compiere scelte ardite? Ma guarda, tra gli azionisti dei gruppi interessati ai metalli del futuro ci sono anche coloro che hanno fondato e che guidano le Big Tech a stelle e strisce! Perchè?

Scoprilo in questo libro indirizzato a un pubblico vasto, scritto con un linguaggio semplice. Seconda parte interamente dedicata all’investimento in Terre Rare e materie prime critiche e strategiche, completa di una guida ai termini finanziari di 20 pagine.

Arricchito da grafici, tabelle e da una mappa a colori, nella copertina interna, che localizza le riserve di terre rare, il libro unisce geopolitica, economia e finanza, offrendo uno strumento prezioso per orientarsi in una partita che deciderà ricchezza, sicurezza energetica e potere nei decenni futuri.

 

Puoi acquistarlo qui:

Hoepli LINK       ==== >>     Spedizione GRATIS
Amazon LINK

 

———————-

LE MAPPE DEL TESORO

Scritto a 4 mani da Paolo Gila e Maurizio Mazziero.

Un libro avvincente per conoscere i futuri dominatori del Mondo che possiedono le materie prime necessarie alle sfide del nostro tempo.

Una lettura che illumina le strategie sottostanti alla corsa globale alle materie prime e aiuta a pensare ai futuri possibili per l’umanità.

È un libro per non specialisti, per un pubblico vasto, scritto con un linguaggio semplice e adatto anche per i ragazzi che studiano con 30 mappe a colori dei luoghi di produzione.

Puoi acquistarlo qui:

Hoepli LINK       ==== >>     Spedizione GRATIS
Amazon LINK

 

———————-

 

PORTA UN ESPERTO DI ECONOMIA NELLA CONVENTION DELLA TUA AZIENDA

Gli analisti della Mazziero Research possono contribuire al successo del tuo evento portando la loro esperienza sull’economia italiana e globale e sui mercati finanziari.
Contattaci subito qui

 

Maurizio Mazziero
maurizio@mazzieroresearch.com

Fondatore della Mazziero Research, Socio Onorario SIAT (Società Italiana di Analisi Tecnica), esperto in materie prime, si occupa di analisi finanziarie, reportistica e formazione. Docente Academy Euronext Borsa Italiana, collabora con OROvilla e ABS Consulting. Coautore del libro “Le Mappe del Tesoro” e “Geopolitica delle Terre Rare”, ha scritto numerosi testi economico-finanziari, fra cui “Investire in materie prime” e “Guida all’analisi tecnica”. Ha pubblicato per quindici anni un Osservatorio sui dati economici italiani ed è spesso invitato come esperto di mercati ed economia a convegni, seminari e programmi radiotelevisivi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.