Analisi del Mercato Petrolifero del 11 marzo 2026

Sintesi Esecutiva

Le oscillazioni del prezzo del petrolio del 10-11 marzo 2026 non erano una reazione eccessiva dei trader alle notizie: erano trader che si affrettavano a rivalutare per quanto tempo lo Stretto di Hormuz sarebbe rimasto chiuso. Questa analisi mostra che, anche con i paesi G7 che svuotano le riserve strategiche e i produttori del Golfo che spediscono petrolio per la lunga rotta alternativa, al mondo mancano circa 12,4 milioni di barili al giorno che nulla può rapidamente sostituire.

Sommando a questo le infrastrutture distrutte, il problema della qualità del greggio e la geopolitica, i prezzi del petrolio non hanno buone ragioni per tornare ai livelli precedenti alla crisi.

Parte I: Il Picco di Volatilità

Il Crollo del Lunedi: Il Mercato Pensava Fosse Quasi Finita

Lunedi 10 marzo, i prezzi del greggio sono scesi bruscamente, nel range degli alti $70-bassi $80, perche due notizie sono uscite contemporaneamente:

Il Presidente Trump ha dichiarato che la guerra con l’Iran potrebbe finire “molto presto”

Sono emersi rapporti sull’imminente rilascio di riserve petrolifere di emergenza da parte di IEA e G7

I trader hanno interpretato questo come: lo Stretto di Hormuz riapre presto, il greggio del Golfo torna a fluire, tutto torna alla normalita. Hedge fund e trader di materie prime hanno liquidato le posizioni, aspettandosi la riapertura delle rotte commerciali.

Ore Dopo: Le Mine Navali Hanno Cambiato Tutto

Poi l’intelligence USA ha riferito che l’Iran aveva iniziato a posare mine navali nello stretto. I prezzi del petrolio sono balzati di oltre $10 al barile in circa 50 minuti, perche i trader hanno capito che si trattava di una situazione completamente diversa.

Perche le mine sono diverse da missili o droni:

Non spariscono. Le mine rimangono in acqua finche qualcuno non le rimuove fisicamente.

Le mine rimangono in acqua finche qualcuno non le rimuove fisicamente. La bonifica richiede mesi. Servono navi specializzate e il lavoro richiede settimane o mesi.

Servono navi specializzate e il lavoro richiede settimane o mesi. Le assicurazioni diventano impossibili. I costi assicurativi marittimi salgono alle stelle.

I costi assicurativi marittimi salgono alle stelle. Gli equipaggi si rifiutano di passare. Anche dopo la fine di un conflitto, le navi evitano le acque minate.

Il Comando Centrale USA ha confermato la distruzione di 16 imbarcazioni iraniane posa-mine il 10 marzo. Ma l’intelligence USA ha valutato che l’Iran conserva ancora l’80-90% delle sue imbarcazioni posa-mine piu piccole.

Parte II: La Geopolitica

Gli Stati Uniti: Necessitano di Prezzi Piu Bassi, Senza Soluzioni Efficaci

Trump era entrato nel 2026 con un piano politico chiaro: mantenere bassi i costi energetici, usarlo come messaggio economico in vista delle elezioni di novembre. Quel piano sta andando in pezzi.

Prezzi alla pompa: I prezzi USA sono balzati di $0,51 al gallone in una settimana, arrivando a $3,25, quindici centesimi sopra l’anno scorso.

I prezzi USA sono balzati di $0,51 al gallone in una settimana, arrivando a $3,25, quindici centesimi sopra l’anno scorso. Il problema di novembre: I Repubblicani devono affrontare gli elettori tra otto mesi. Prezzi della benzina sostenuti potrebbero essere devastanti nei distretti suburbani e swing.

I Repubblicani devono affrontare gli elettori tra otto mesi. Prezzi della benzina sostenuti potrebbero essere devastanti nei distretti suburbani e swing. Nulla funziona: La Casa Bianca ha esaminato ogni opzione, dalla deroga al Jones Act alla sospensione delle accise sul carburante, nessuna e una vera soluzione.

L’Iran: Tratta lo Stretto Come un’Arma

Dopo decenni di sanzioni, isolamento economico e ora un assalto militare diretto, l’Iran vede la disruzione del mercato petrolifero come una delle poche leve rimaste.

Cosa sta cercando di ottenere l’Iran:

Colpire le economie occidentali dove fa piu male: gli shock energetici sono dolorosi e politicamente costosi.

Creare divisioni tra gli alleati USA: forzare Europa e Asia a scegliere tra sostenere Washington e tenere le luci accese.

Ottenere qualcosa in cambio: usare il caos come leva negoziale per un allentamento delle sanzioni.

Dimostrare di poter muovere i mercati globali anche mentre perde militarmente.

Parte III: I Numeri

Quanto Petrolio Passa Normalmente per Hormuz

Prima del conflitto, circa 20 milioni di barili al giorno transitavano per lo Stretto di Hormuz. Circa il 20% di tutto cio che il mondo consuma in un giorno, e circa il 31-32% di tutto il greggio spedito via mare. I raid USA-Israele sono iniziati il 28 febbraio 2026. All’11 marzo, sono 11 giorni senza fine in vista.

Cosa Sta Circolando Ora

Le esportazioni iraniane verso la Cina ammontano a circa 11,7 milioni di barili totali dall’inizio del conflitto, non al giorno, a un ritmo di circa 1,1 milioni bpd, rispetto ai 2,16 milioni di febbraio. JPMorgan stima che il greggio in transito per Hormuz sia crollato dai normali 16 milioni bpd a circa 4 milioni, principalmente petrolio Iran-Cina.

Nonostante le dichiarazioni pubbliche di Trump che promettevano protezione navale per la navigazione commerciale, la Marina USA ha rifiutato quasi ogni giorno le richieste del settore marittimo, citando “il rischio di attacchi troppo elevato per ora”.

Le Pipeline Alternative a Hormuz

Arabia Saudita ed Emirati Arabi hanno costruito pipeline specificamente per spedire petrolio senza passare per lo stretto:

3,6 milioni di barili al giorno corrispondono solo al 18% di cio che normalmente transita per Hormuz. “Usate solo le pipeline” non e una risposta. E quelle pipeline non sono al sicuro: il porto di Fujairah e stato colpito da un attacco con droni il 3 marzo, e i tassi di spedizione da Yanbu sono piu che raddoppiati, raggiungendo $28 milioni per petroliera.

I Produttori Stanno Esaurendo lo Spazio di Stoccaggio

I produttori che non riescono a esportare il petrolio stanno rapidamente esaurendo la capacita di stoccaggio. Quando i serbatoi si riempiono, devono tagliare la produzione.

Iraq: La produzione e scesa da 4,3 milioni bpd a soli 1,3 milioni man mano che lo stoccaggio si e riempito. L’Iraq non ha rotte alternative: tutto passa per Hormuz.

La produzione e scesa da 4,3 milioni bpd a soli 1,3 milioni man mano che lo stoccaggio si e riempito. L’Iraq non ha rotte alternative: tutto passa per Hormuz. Kuwait: Ha annunciato tagli alla produzione il 7 marzo. Produceva circa 2,6 milioni bpd prima del conflitto e ha tagliato circa 1,5 milioni.

Ha annunciato tagli alla produzione il 7 marzo. Produceva circa 2,6 milioni bpd prima del conflitto e ha tagliato circa 1,5 milioni. Arabia Saudita ed EAU: Anche con le pipeline bypass a pieno regime, raggiungeranno i limiti di stoccaggio entro 5-14 giorni se lo stretto rimane chiuso.





Il Deficit Reale





In 11 giorni di conflitto, circa 136 milioni di barili che avrebbero dovuto raggiungere le raffinerie di tutto il mondo semplicemente non sono arrivati.

Il Rilascio delle Riserve IEA: Il Piu Grande di Sempre, Ancora Insufficiente

L’IEA si sta preparando al piu grande rilascio di riserve petrolifere di emergenza della sua storia: un’operazione coordinata G7 descritta come uno sforzo di stabilizzazione macroeconomica.

Portata proposta: 300-400 milioni di barili dalle riserve strategiche governative

Tasso di rilascio giornaliero: circa 1,9-3,9 milioni bpd, a seconda della durata

Al massimo (400 milioni bpd in 6 mesi): copre solo il 17,7% del gap da 12,4 milioni bpd

Per dirla chiaramente: il piu grande rilascio di riserve di emergenza mai tentato, quasi il doppio rispetto al 2022, compra meno di un mese prima di esaurirsi. Le riserve strategiche sono una valvola di sfogo, non un rubinetto. E bruciare il 25-33% delle riserve globali mentre il conflitto e ancora attivo, senza una data di fine chiara, lascia tutti molto piu esposti a cio che succedera dopo.

Parte IV: Il Problema della Qualita del Greggio

I greggi del Golfo hanno caratteristiche specifiche per cui le raffinerie sono costruite. Non si puo semplicemente sostituire un tipo diverso di petrolio e aspettarsi lo stesso risultato.

La gravita API funziona cosi: numeri piu alti significano greggio piu leggero e meno denso. Il greggio leggero (sopra 38 gradi) fornisce piu benzina e diesel con una raffinazione piu semplice. Il greggio medio-pesante (22-33 gradi) richiede attrezzature di raffinazione piu complesse.





Il Problema della Sostituzione

I produttori del Golfo esportano principalmente gradi medi e medio-leggeri. Le raffinerie in Asia ed Europa sono state costruite specificamente per gestire quei gradi. Lo shale USA, Permian, Bakken, Eagle Ford, e significativamente piu leggero, con 39-42 gradi API.

Perche questo importa nella pratica:

Le raffinerie non sono flessibili. Una raffineria asiatica costruita per Arab Light o Basra iracheno non puo semplicemente passare al petrolio shale del Permian senza subire perdite su cio che produce e sui costi.

Una raffineria asiatica costruita per Arab Light o Basra iracheno non puo semplicemente passare al petrolio shale del Permian senza subire perdite su cio che produce e sui costi. Il mix di prodotti cambia. Diversi gradi di greggio producono diversi rapporti di benzina, diesel, carburante per aerei e prodotti pesanti.

Diversi gradi di greggio producono diversi rapporti di benzina, diesel, carburante per aerei e prodotti pesanti. Il cambio costa denaro. Le raffinerie ottimizzate per gradi medi devono effettuare costosi adeguamenti.

Le raffinerie ottimizzate per gradi medi devono effettuare costosi adeguamenti. Non tutte le raffinerie hanno le attrezzature necessarie. Hydrocracker e coker, le attrezzature necessarie per gestire greggi drasticamente diversi, non sono universali.

Anche se i produttori USA aumentassero drasticamente le esportazioni, non possono sostituire il greggio del Golfo su base uno-a-uno per la maggior parte delle raffinerie asiatiche ed europee. Il problema della qualita aggiunge un ulteriore livello di disruzione permanente oltre al semplice problema del volume.

Conclusione

La crisi di Hormuz non e un evento temporaneo destinato a risolversi rapidamente. La combinazione di mine navali, infrastrutture distrutte, stoccaggio esaurito e il problema strutturale della qualita del greggio crea un deficit che nessuna combinazione di riserve strategiche, pipeline alternative e riorganizzazione delle forniture puo colmare nel breve termine.

Con un deficit giornaliero netto di 12,4 milioni di barili, il piu grande rilascio di riserve della storia copre meno del 20% del gap. I prezzi del Brent nel range $90-$110 riflettono questa realta strutturale, non una sovra-reazione del mercato.

