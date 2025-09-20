20 Set Fitch promuove l’Italia e porta il rating a BBB+ con outlook positivo
Fitch si allinea a Standard & Poor’s (e non poteva fare altrimenti) e promuove l’Italia da BBB a BBB+ con outlook stabile.
Miglioramento della resilienza fiscale: l’aggiornamento riflette una maggiore fiducia nella traiettoria fiscale dell’Italia, sostenuta da un crescente record di prudenza fiscale e da un forte impegno a raggiungere gli obiettivi fiscali a breve e medio termine nell’ambito del nuovo quadro fiscale dell’UE.
Questo il commento iniziale nella nota di Fitch.
E’ davvero così tanto migliorata l’Italia? Da un lato sì: si evidenzia una maggiore attenzione sul lato dei conti pubblici, anche se il debito continua inesorabilmente a salire.
Dall’altro lato no: in un clima di peggioramento generalizzato dell’equilibrio dei conti pubblici, l’approccio dell’Italia appare quasi virtuoso, ma come dire…
In una corsa di brocchi anche Ronzinante fa la sua bella figura. (cit. Maurizio Mazziero)
Qui sotto il calendario delle decisioni sui rating italiani
